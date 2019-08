لندن – أعاد نادي دربي كاونتي المشارك في دوري المستوى الثاني لدوري كرة القدم في إنجلترا، القائد السابق للمنتخب الوطني واين روني الى بلاده، بصفة “مدرب ولاعب” في صفوفه، بعد عام من انتقاله الى الولايات المتحدة.

وأعلن الفريق الإنجليزي وفريق دي سي يونايتد الأميركي، أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله الى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ من العمر 33 عاما.

وكتب دي سي يونايتد في بيان: “بعد انتهاء موسم الدوري الأميركي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنجلترا ليكون أقرب من عائلته”.

