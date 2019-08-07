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دربي كاونتي يُعيد روني مدرباً ولاعباً إلى انجلترا

بدءا من 2020

منذ ساعتين

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لندن – أعاد نادي دربي كاونتي المشارك في دوري المستوى الثاني لدوري كرة القدم في إنجلترا، القائد السابق للمنتخب الوطني واين روني الى بلاده، بصفة “مدرب ولاعب” في صفوفه، بعد عام من انتقاله الى الولايات المتحدة.

وأعلن الفريق الإنجليزي وفريق دي سي يونايتد الأميركي، أن الهداف الدولي السابق سيترك فريقه الحالي مطلع العام المقبل، بعد توصله الى اتفاق مع دربي كاونتي بشأن النجم السابق البالغ من العمر 33 عاما.

وكتب دي سي يونايتد في بيان: “بعد انتهاء موسم الدوري الأميركي 2019، سيترك واين روني النادي ليتابع مسيرته في إنجلترا ليكون أقرب من عائلته”.

بدوره، أعلن دربي كاونتي قدوم روني “لفترة أولية حتى صيف العام 2021 مع خيار عام إضافي”، مشيرا الى انه سيكون مدربا ويتابع تطوير دروسه في التدريب استعدادا لمسيرة تدريبية محتملة.

وعدد النادي سلسلة انجازات روني، على غرار تسجيله 359 هدفا في مسيرته، 53 هدفا قياسيا في 120 مباراة دولية مع منتخب “الأسود الثلاثة”، 253 هدفا قياسيا مع مانشستر يونايتد، إحرازه لقب الدوري الانجليزي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة. (أ ف ب)

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