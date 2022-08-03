“درب المعرفة” تستضيف الكاتب “النابلسي” في قراءات للأطفال

عمان -الغد – استضافت مكتبة درب المعرفة في مؤسسة عبد الحميد شومان مساء اول من أمس الكاتب محمد النابلسي، لمناقشة وقراءة قصته “غول المكتبة” المخصصة للأطفال.

وقام النابلسي الذي قدمه، اختصاصي أنشطة أول في مكتبة درب المعرفة محمد الجغبير، بقراءة ومناقشة قصته “غول المكتبة” التي تدور أحداثها حول قيام مجموعة من الغيلان اللطيفة بحماية الغابة وحراسة المكتبة، وكان الأطفال يستمتعون بوقتهم في هذين المكانين. في المقابل كان المهندسون يخططون لتشييد المزيد من النباتات والمشروعات. وفي أحد الأيام يقرر المهندسون أن مبنى المكتبة أصبح قديما ولا بد أن يهدم. كيف يتصرف القائمون على المكتبة وهل يجدون مساعدة من الأطفال والغيلان؟. وقد فازت قصة “غول المكتبة” التي صدرت عن جبل عمان ناشرون للكاتب محمد النابلسي وأعدت رسومها الفنانة أماني يوسف، في المرتبة الأولى بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال/ الدورة الرابعة عشرة للعام 2020.

ومحمد النابلسي هو كاتب أردني يعمل في مجال الإعاقة منذ أكثر من عشرين عاما. شغوف بتعزيز حق القراءة للأشخاص من ذوي الإعاقة وترسيخ الصورة الحقوقية عنهم في كتب الأطفال واليافعين. وتحمل الرسامة الأردنية أماني يوسف درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها. وتعمل في مجال قصص الأطفال المصورة على الصعيدين المحلي والعربي. وقد شاركت في العمل على عدد من مسلسلات الأطفال التلفزيونية، مثلما عملت مع عدد من المنظمات العالمية.