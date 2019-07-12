درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

عمان – الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3 و5 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة وتلك الصحراوية، وفق موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط في اجزاء من جنوب وشرق المملكة حيث تثير بعض الغبار والأتربة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلاً بوجه عام، كما تظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر خاصة في شمال المملكة، في حين تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع طقس العرب أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، نهار غد السبت لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحيث يكون الطقس صيفيا اعتياديا بوجه عام، ويكون حاراً بالاغوار والبحر الميت والعقبة.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة حيث تثير الغبار والأتربة، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.