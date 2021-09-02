درجات الحرارة إلى انخفاض اليوم

عمان- الغد – تنخفض درجات الحرارة اليوم لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا اعتيادياً في الجبال وحاراً في الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية وأقل حرارة من امس، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، ومثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة في الجبال والسهول، يميل للاعتدال في باقي المناطق، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية، وتهب رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونهار غد تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً في الجبال بينما يكون حاراً نسبيا إلى حار في الاغوار والبحر الميت والعقبة والبادية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة في عموم المناطق، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل يسود طقس مائل للبرودة في الجبال والسهول، ويميل للاعتدال في باقي المناطق، وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية.