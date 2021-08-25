درجات الحرارة الأربعينية مستمرة.. إلى متى؟

عمان – الغد – يشتد تأثير الموجه الحارة لتصبح “قوية” غدا الخميس وتستمر لعدة أيام ويتوقع أن تسجل الحرارة مستويات أربعينية في العديد من مناطق المملكة بما فيها مدينة عمّان حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق بحسب مركز وسم الاقليمي للطقس.

وتكون الأجواء حارة جدا يومي الخميس والجمعة والحرارة تصل في عمان الى حدود 41 مئوية في حين تصل في المناطق المنخفضة والاغوار والبحر الميت والعقبة حول 45 مئوية ولكنها ستكون في الجبال العالية حول 36 مئوية.

وتستمر الموجة الحارة القوية يومي السبت والأحد لكن سترتفع نسبة الرطوبة بشكل واضح وملموس مما سيسبب شعور مزعج من الموجة، وسيزيد الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويتوقع استمرارية تاثير الموجه الحارة الى بداية شهر أيلول مع توقع ان تبقى الأجواء أكثر حراره خلال النصف الأول من شهر أيلول.

ينصح بتجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة وشرب السوائل الباردة وعدم ترك مواد التعقيم داخل السيارات وضبط أجهزة التكييف على حرارة 22-24 مئوية تجنبا الضغط على الحمل الكهربائي.

يزداد تأثير الموجة الحارة لتصبح “قوية” غدا الخميس و