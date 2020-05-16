درجات الحرارة تسجل ارتفاعا الأحد والاثنين

عمان-الغد- ترتفع درجات الحرارة وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بين 11-13 درجة مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا ومُغبرا في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتغطي السماء تدريجياً مرة أخرى كميات من السحب المتوسطة والعالية وبخاصة في جنوب البلاد، وتتهيأ الفرصة من جديد عصرا لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وربُما يصحبها حدوث الرعد، وفق موقع “طقس العرب”.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.

غدا نهارا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بين 12-14 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية في جنوب البلاد، وتكون الفرصة مُتاحة عصراً لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وربُما يصحبها حدوث الرعد.

وحذر “طقس العرب”، من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر، خصوصا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما ينصح بالإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور.

كما حذر من خطر جريان الأودية وتشكل السيول في جنوب المملكة، ومن تزايد نسب الغبار والأتربة في بعض المناطق.