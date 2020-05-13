درجال: عودة الانشطة الرياضة في العراق مرهون بقرار خلية الازمة

بغداد – أكد وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد عدنان درجال ان عودة الانشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية امر مرهون بقرار من خلية الازمة الحكومية.

وقال المدافع الدولي السابق الذي اختير وزيرا للشباب والرياضة في الحكومة الجديدة، خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية ان “عودة الانشطة مرهون بقرار بخلية الازمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعا بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة الى طبيعتها”.

وتوقفت جميع الانشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر نتيجة الاوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.

ودعا درجال (60 عاما) مسؤولي الاتحادات الى بدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات مشيرا الى ان “الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها ان تكون علاقتها مع الجميع وسياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي”.

وجاءت تسمية درجال وزيرا للشباب والرياضة في ظل اوضاع صعبة ومعقدة تعيشها الرياضة العراقية بسبب الخلافات المستحكمة بين الوزارة واللجنة الاولمبية العراقية والجدل الدائر بخصوص شرعية مكتبها التنفيذي الذي اكد الوزير السابق احمد رياض عدم اعترافه به.

وكشف درجال “القوانين الرياضية التي تعمل على اساسها المؤسسات الرياضية باتت قديمة ولا تصلح للعمل في المرحلة الحالية لا سيما ونحن في عام 2020، سنرسل خلال الايام القادمة مقترحاً لتشكيل لجنة عليا من اجل صياغة قانون الرياضة العام والموحد، فضلًا عن تأسيس محكمة رياضية”.

والمح الى معاقبة المتسببين بهدر الاموال وتقديمهم الى القضاء “المرحلة الحالية لقطاع الرياضة صعبة وعلى الجميع توظيف المال في مكانه الصحيح ومن لا يفعل ذلك ويهدر المال سيذهب الى القضاء”.

ويعول مسؤولو اللجنة الاولمبية العراقية على مهمة درجال الجديدة في ايجاد حلول لكل المشاكل والتقطاعات التي تحيط بعلاقة اللجنة الاولمبية مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الاولمبية جزائر السهلاني “طالما الوزير الجديد قريب من الرياضيين هناك فرصة كبيرة لانهاء كل المشاكل القائمة بين المؤسسات الرياضية”.– (أ ف ب)