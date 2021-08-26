درع تقديري نيجيري لـ”السياحة”

عمان- الغد- استقبل مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة والآثار يزن الخضير، مندوبا عن وزير السياحة والاثار، رئيس المبعوث الرسمي باسم رئاسة جمهورية نيجيريا يعقوب بام والسفير النيجيري لدى المملكة فاروق مالامي، في موقع جبل نيبو.

وتسلم الخضير درعا تقديرياً من الجانب النيجيري وذلك نظير الجهود التي قامت بها الهيئة والوزارة والتسهيلات المقدمة للوفد السياحي النيجيري الذي زار المملكة مؤخرا بقصد السياحة الدينية.

واشار الخضير الى الاهتمام الملحوظ لزيارة المملكة من الجانب النيجيري والتي تؤكد ان الأردن يعد من أهم وأبرز وجهات السياحة الدينية في العالم، وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضاري، وقيم التسامح والعيش المشترك.

وعبر المبعوث الرسمي باسم الحكومة النيجيرية بام عن شكره للجهود التي قامت بها وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، وهيئة تنشيط السياحة والعاملون بالقطاع السياحي كافة، إضافة الى الجهود الحكومية بتسهيل إجراءات قدوم الوفد ومنح تأشيرات الدخول.

واشار بام الى أهمية تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة العلاجية، مشيداً بإجراءات الصحة والسلامة العامة المتبعة بالأردن للوقاية من كورونا.

يشار الى أن الوفد النيجيري القادم الى المملكة منذ اسبوعين والمكون من 267 سائحاً نيجيرياً، جاءوا عبر الشركة الاردنية للطيران وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، حيث زاروا موقع عماد المسيح “المغطس” والمناطق الشمالية في تل مار إلياس، عجلون، جرش، أم قيس، مناطق الوسط في مأدبا، وجبل نيبو.