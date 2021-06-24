درك مؤاب ينفذ حملة للتبرع بالدم لمستشفى غور الصافي

عمان- الغد- نفذت قيادة قوات الدرك – قيادة درك مؤاب، حملة للتبرع بالدم ، لصالح مستشفى غور الصافي الحكومي.

وتوجه عدد كبير من منتسبي قيادة درك مؤاب في محافظة الكرك، للتبرع بالدم ضمن اجراءات وقائية لصالح المرضى في المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة المستشفى، في لفتة تعكس حجم التكافل الإنساني لخدمة المجتمع.

وتعتبر هذه الحملة امتداداً لسلسة من الحملات الدورية للتبرع بالدم، والتي تنفذها مديرية الامن العام في جميع محافظات وأقاليم المملكة، في اطار الامن الشامل لأدوار إنسانية واجتماعية تخدم المواطن والمجتمع.