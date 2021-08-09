دروس نفسية مستفادة خلال جائحة كوفيد – 19

ليما علي عبد
عمان- بينما كان معظم التركيز في ما يتعلق بجائحة كوفيد – 19 منصبا على الصحة العضوية، نرى أنها قد أحدثت أيضا تأثيرا لا يستهان به في الصحة النفسية، وهذا ليس أمرا مستغربا، فقد تضمنت الضغوط النفسية التي تعرضنا إليها أثناء تلك الجائحة الحاجة إلى التعلم والعمل عن بعد وانخفاض التواصل مع الآخرين.
الى ذلك، القلق المتواصل بشأن احتمال أصابتنا أو إصابة من يهمنا أمرهم بالكوفيد – 19، غير أن تجربة كل منا تختلف عن تجربة غيره، وذلك حسبما ذكره موقع www.verywellmind.com .
ولأنه يوجد في كل محنة منحة، فقد تعلمنا عديدا من الدروس الجديدة المتعلقة بصحتنا النفسية خلال هذه الجائحة، وهذه الدروس ستساعدنا كثيرا في حياتنا إن طبقناها للحفاظ على صحتنا النفسية، وهي تشمل ما يلي:
- للبيئة دور مؤثر في الصحة النفسية: عملت هذه الجائحة كمنبه يذكرنا بأهمية دور البيئة في الصحة النفسية. فعندما انقلب نمط حياتنا رأسا على عقب، بدءا من منع الذهاب إلى العمل أو المدرسة إلى توقف إمكان تناول وجبة العشاء مع الأصدقاء، تأثرت صحتنا النفسية تأثرا سلبيا.
فاختلال النظام الحياتي والانخفاض الشديد في إمكانية ممارسة التمارين الرياضية كان لهما أثر سلبي في جوانب صحية عديدة، منها القدرة على الحصول على النوم المريح والكافي وأنواع الطعام الذي نتناوله. فحتى من كانت صحتهم النفسية ممتازة، فقد عرفوا خلال هذه الجائحة مدى أهمية كل تفاصيل الحياة التي نعيشها وتحيط بنا في التأثير في الصحة النفسية.
- الصحة النفسية ليست فقط إما سليمة أو مضطربة: أظهرت جائحة كوفيد – 19 أمرا لم يكن واضحا كثيرا أمام العديدين، هو أن الصحة النفسية ليست فقط إما سليمة تماما أو مضطربة، فالصحة النفسية في الحقيقة هي حالة متعددة الجوانب ومستمرة التغير.
ونلاحظ عادة أن الصحة النفسية لدى العديدين تتراجع أثناء التعرض للضغط النفسي، فحتى إن لم يكن لدى الشخص ما يكفي من الأعراض لتشخيصه بالإصابة بالاكتئاب أو باضطراب نفسي آخر، فهذا ليس معناه بالضرورة أنه سليم نفسيا، إذ إنه قد يكون يعاني دون الوصول إلى درجة تجعله يُشخص بالإصابة باضطراب.
ويشار إلى أن التعرض للضغط النفسي في ظل جائحة كوفيد – 19 له مصادر عديدة، بداية من مشاهدة نشرات الأخبار وحتى حضور الاجتماعات عبر الإنترنت.
اكتساب مهارات للتعامل مع الضغط النفسي يعد ضروريا جدا: بسبب اختفاء عديد من المصادر التي تشكل لدى العديدين وسائل للتعامل مع ما يتعرضون له من ضغوط نفسية، من ذلك النوادي الرياضية والجلوس مع الأصدقاء، وجد العديدون أنه ليس لديهم الأدوات التي كانوا يعتمدون عليها في تحسين نفسياتهم، مما جعلهم يلجأون إلى أساليب أخرى للغرض نفسه. وهذا يظهر لنا أهمية اكتساب مهارات سهلة التطبيق لتحسين الحالة النفسية يكون بالإمكان عملها في كل مكان.