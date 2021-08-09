دروس نفسية مستفادة خلال جائحة كوفيد – 19

ليما علي عبد

عمان- بينما كان معظم التركيز في ما يتعلق بجائحة كوفيد – 19 منصبا على الصحة العضوية، نرى أنها قد أحدثت أيضا تأثيرا لا يستهان به في الصحة النفسية، وهذا ليس أمرا مستغربا، فقد تضمنت الضغوط النفسية التي تعرضنا إليها أثناء تلك الجائحة الحاجة إلى التعلم والعمل عن بعد وانخفاض التواصل مع الآخرين.

الى ذلك، القلق المتواصل بشأن احتمال أصابتنا أو إصابة من يهمنا أمرهم بالكوفيد – 19، غير أن تجربة كل منا تختلف عن تجربة غيره، وذلك حسبما ذكره موقع www.verywellmind.com .

ولأنه يوجد في كل محنة منحة، فقد تعلمنا عديدا من الدروس الجديدة المتعلقة بصحتنا النفسية خلال هذه الجائحة، وهذه الدروس ستساعدنا كثيرا في حياتنا إن طبقناها للحفاظ على صحتنا النفسية، وهي تشمل ما يلي: