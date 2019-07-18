دروغبا وايتو معاونان لرئيس الاتحاد الافريقي

القاهرة – أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، أن النجمين السابقين الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا سيصبحان معاونين رسميين له.

وقال أحمد في تصريحات من القاهرة: “أعتذر للجنة التنفيذية التي لم أخبرها بذلك بعد، لأن المسألة شخصية جداً، إنه الرئيس الذي اختار أن يكون الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا أقرب معاونين لي من الآن فصاعدا، سيقومان بمهام رسمية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

#OFFICIEL | Samuel Eto’o & Didier Drogba deviennent les collaborateurs du président de la CAF Ahmad Ahmad. pic.twitter.com/IZbYYzUWZz — Nicolas Paez (@Nicolas_Paez_) July 18, 2019

ويعتبر إيتو، بطل إفريقيا مرتين (2000 و2002) ودروغبا بين السفراء الذين اختارهم الاتحاد القاري لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر وتختتم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. (أ ف ب)