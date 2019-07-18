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دروغبا وايتو معاونان لرئيس الاتحاد الافريقي

منذ 29 دقيقة

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القاهرة – أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد، أن النجمين السابقين الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا سيصبحان معاونين رسميين له.

وقال أحمد في تصريحات من القاهرة: “أعتذر للجنة التنفيذية التي لم أخبرها بذلك بعد، لأن المسألة شخصية جداً، إنه الرئيس الذي اختار أن يكون الكاميروني صامويل إيتو والعاجي ديدييه دروغبا أقرب معاونين لي من الآن فصاعدا، سيقومان بمهام رسمية”، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

ويعتبر إيتو، بطل إفريقيا مرتين (2000 و2002) ودروغبا بين السفراء الذين اختارهم الاتحاد القاري لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر وتختتم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. (أ ف ب)

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