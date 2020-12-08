درويش يطالب حكام المحترفين بالتركيز

عمان – الغد – طالب مسؤول التحكيم في اتحاد كرة القدم ناصر درويش، حكام دوري المحترفين بضرورة التركيز في المباريات المقبلة، لتجنب الاخطاء في ظل ارتفاعها في الفترة الأخيرة.

وتحدث درويش على هامش تدريب حكام دوري المحترفين أول من أمس، مطالبا ببذل جهد أقصى لقيادة المباريات إلى شاطئ الأمان.

وبين مسؤول التحكيم أن عقوبات سيتم ايقاعها على الحكم الذي يتراجع مستواه، بالمقابل سيتم مكافأة كل حكم مجتهد.

وكانت وتيرة الاحتجاج على التحكيم ارتفعت في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع عدد الاخطاء التي حصلت في المباريات. –(أخبار النجوم)