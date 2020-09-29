“دشّر حصرمنا” أغنية زفة أردنية على طريقة “الهيب هوب”

عمّان-الغد- طرح النجم الأردني مسلّم، مغني الهيب-هوب الرائد في الشرق الأوسط، أغنية “دشّر حصرمنا” لإضافة المزيد من أجواء الفرح والحماس على الأعراس العربية ولتكون أولى إبداعات ألبومه الثالث المرتقب “ديسليكسيا” مع شركة الإنتاج كيف ريكوردز.

ويعود مسلم في هذه الأغنية الجديدة إلى جذوره وثقافته؛ حيث تتناغم إيقاعاتها مع أغاني الزفة الكلاسيكية الحاضرة دوماً كجزء جوهري في حفلات الزفاف في العالم العربي.

ونجح النجم المبدع في هذه الأغنية من المزج بين الأغاني الشعبية العربية وأغاني الهيب-هوب؛ بما يتماشى مع رؤية الشركة المنتجة، كيف ريكوردز، الهادفة لدعم الفنانين المتميزين بأغاني ورسائل تتخطى حدود الأصناف الموسيقية والنماذج الثقافية دون التخلي عن التقاليد والأصول العريقة.





وتستوحي الأغنية أسلوبها من إيقاع الجوبي العراقي التقليدي، مع تبني اللهجة الشعبية في بلاد الشام، والاقتباس من لغة أهل القرى؛ حيث تشير كلمة حصرم إلى العنب غير الناضج الشهير في قرى بلاد الشام، ويشيع استخدامه كبديل لليمون في الطبخ.