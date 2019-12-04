دعسان يُشارك في سباق آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر

عمان – الغد – يُشارك بطل التايكواندو، مصطفى دعسان، يوم غد الخميس في آيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 بمدينة العقبة، لمسافة 10 كيلومتر.

وسيركض المشاركون في أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر 2019 – الذي ينطلق صباح يوم الجمعة 6/12/2019 – في 3 سباقات رئيسية وهي؛ سباق النصف ماراثون (21 كم) الذي سينطلق في تمام الساعة 7:00 صباحاً من أمام مدخل فندق موفنبيك – البلد، شارع الملك الحسين، وسينطلق سباق الـ 10 كم الساعة 9:00 صباحاً قبل البوابة الشمالية لمشروع أيلة، شارع الفاروق، فيما سينطلق سباق الأطفال في تمام الساعة 9:15 صباحاً، قبل البوابة الشمالية لمشروع أيلة، شارع الفاروق.