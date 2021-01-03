“دعم البحث العلمي والابتكار” يبدأ استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية 2021

عمان- الغد- أعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية والابتكارية للدورة البحثية الأولى لعام 2021 وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق (1 /1 /2021) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الاثنين الموافق (15 /2 /2021 )، وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.

فعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني (http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo).

علماً بأن الأولويات البحثية الوطنية لهذا العام هي كالآتي:

أ‌. قطاع العلوم الأساسية:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الأساسية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. الثروات الطبيعية والمعدنية الوطنية الواعدة.

2. دراسة المنظومات الجينية وتطبيقاتها.

3. تحضير ودراسة مواد جديدة في مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاتها.

4. تطوير الخلايا الكهروضوئية وخلايا الوقود.

5. تطوير المركبات ذات التطبيقات الصناعية والبيئية.

6. الابحاث التطبيقية ذات الجدوى الاقتصادية او العلمية او الصناعية.

ب. قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. التطبيقات الهندسية والتكنولوجية في الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج.

2. الاقتصاد التدويري ذو الإنتاج الموجه وإدارة المخلفات.

3. استخدام الهندسة الحيوية والتكنولوجيا النانوية في التصنيع الغذائي والدوائي.

4. هندسة وإنتاج المواد الحيوية والأجهزة الطبية.

5. تكامل استخدام المياه والطاقة المتجددة والتدوير.

6. استخدام التكنولوجيا النانوية وتكنولوجيا المواد المركبة في التطبيقات الهندسية.

7. تطوير مواد ذكية وأجهزة ذات كفاءة عالية.

ج. قطاع العلوم الطبية والصيدلانية:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وذلك ضمن المحاور العلمية ذات العلاقة، بما يلي:

1. التصنيع الدوائي وتقنيات ايصال الدواء.

2. المطاعيم والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ومقاومة الميكروبات.

3. الاوبئة والأمراض السارية.

4. الصحة النفسية والمجتمعية في ظروف الكوارث.

5. ادارة الموارد الطبية.

6. الاستعدادات الجينية والوراثية والمناعية للأمراض بما فيها السرطانات وعلاجها.

د. قطاع العلوم الزراعية والبيطرية:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الزراعية والبيطرية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. الأمن الغذائي وتطوير المنتجات الزراعية الوطنية وتسويقها.

2. صحة وسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي.

3. رفع كفاءة استخدام المياه في الري.

4. استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أصناف نباتية أو حيوانية ذات صفات جينية محسنة ومرغوية.

5. صحة وإنتاجية الحيوان.

6. حلول مبتكرة وريادية لمشاكل القطاع الزراعي في الأردن.

ه. قطاع علوم الطاقة:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الطاقة، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. تكنولوجيا كفاءة تخزين الطاقة.

2. أنظمة الشبكات الكهربائية الذكية.

3. كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وطرق تخزينها.

4. استخدامات الطاقة المتجددة في مجالات المياه والبيئة.

و. قطاع علوم المياه والبيئة:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم المياه والبيئة، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. تعظيم استخدام وإدارة المصادر المائية.

2. طرق التغذية الطبيعية والصناعية للمياه الجوفية.

3. تقنيات استخدام النانوتكنولوجي في المياه والبيئة.

4. الطرق المبتكرة في تدوير النفايات.

5. استخدام التكنولوجيا للتحذير المبكر للفياضانات.

ز. قطاع علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. نظم معلومات الأعمال.

2. المعلوماتية الحيوية والطبية.

3. الأنظمة الذكية وانترنت الاشياء (IoT) .

4. التوجهات والممارسات الحديثة في التعليم والتعلم الذكي.

5. الأنظمة اللاسلكية ما وراء (5G و6G).

6. أمن المعلومات والشبكات.

7. الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

ح. قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية:

تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:

1. الاتجاهات والمناهج المعاصرة في الدراسات الإنسانية والدينية والاجتماعية وتشريعاتها.

2. استخدام التقنيات الحديثة في التأهيل والتنقيب والتوثيق والتسويق للمواقع الأثرية والمتاحف.

3. الاثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لوسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحماية القانونية.

4. الاثار الاقتصادية المحلية والعالمية للأزمات وادارة المخاطر والجوائح.

5. اللغة العربية والهوية الثقافية (أفاق وحلول وتحديات).

6. الدراسات التطبيقية في الاعلام ضمن قيم الحياد والشفافية والمصداقية.

7. الدراسات السكانية والهجرات القسرية وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية.

8. دور الجامعات في الحماية المجتمعية.

ط. قطاع المشروعات الابتكارية والريادية:

1. الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا المبتكرة.

2. المشاريع الابتكارية المتعلقة بالأجهزة الطبية وتوفير العناية الطبية.

3. تطبيقات الهواتف الذكية في مجالات (التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، الثورة الصناعية، السياحة، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية، الصناعة، إدارة العملاء وحلول مالية).

4. المشاريع الابتكارية لتحضير وتطوير ادوية وعقاقير ذات أولوية وطنية.

5. التقنيات الحديثة للإنتاج الزراعي والحيواني ومشروعاتها الريادية.

6. تطبيقات الحوسبة السحابية وحوسبة الحواف وتطبيقات الجيل الخامس وما بعده لأنظمة الاتصالات.

7. نظم وكفاءة الطاقة المتجددة ومشروعاتها الريادية.

8. التقنيات المبتكرة لاستغلال المياه.

9. التصنيع الرقمي، انترنت الأشياء، التحكم المحوسب والروبوتات.

10. تقنيات مستقبل العمل: الذكاء الصناعي، تعلم الألة، الواقع المعزز والافتراضي، البلوك شين.

11. مشاريع الاقتصاد الدائري (circular economy).