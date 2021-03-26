دعم بلدية الشوبك بـ 200 ألف دينار

لواء الشوبك – تلقت بلدية الشوبك دعماً من وزارة الإدارة المحلية تمثل بمشاريع وأدوات خدمية؛ بهدف تحسين واقع البنية التحتية والخدمات العامة في مناطق لواء الشوبك، وفقا لرئيس البلدية عادل الرفايعة.

وقال الرفايعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البلدية حصلت على ضاغطة نفايات حديثة قيمتها 100 ألف دينار؛ جاءت كدعم من قبل وزارة الإدارة المحلية، كما تلقت دعما بقيمة 100 ألف دينار أخرى من الوزارة؛ سيتم توجيهها لتنفيذ أعمال إنشائية على الطرق ومن ضمنها؛ عبارات صندوقية، وجدران استناديه.

وأضاف، ان العمل جارٍ حالياً على تنفيذ مشروع فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية للطريق الحيوي في الشوبك، وبطول 3.5 كم، وبعرض 8 أمتار، مشيراً إلى أن هذا العطاء الذي بلغت كلفته ربع مليون دينار سيخدم الواقع السياحي في الشوبك والبترا وسينتهي العمل به خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أن البلدية وقعت اتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون والدولي لإنشاء حديقة علمية في كلية الشوبك؛ تكون تابعة للبلدية، وتقدر كلفتها بـ 100 ألف دينار، مضيفا أن تلك الحديقة ستعزز المجالات التطبيقية في الكلية وتدعم قدراتها.

وأضاف الرفايعة ان البلدية بصدد توقيع اتفاقية مع المكتب الإقليمي في الأردن لدعم الأسر المنتجة، وذلك من خلال تقديم الدعم لعشرين أسرة منتجة في الشوبك، مع التركيز على فئات النساء، مبينا أن المشروع يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات الفقيرة.

–(بترا)