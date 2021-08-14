دعم مشروط للمحترف الأجنبي.. “السلة” يعتمد تعليمات الموسم الجديد

خالد العميري

عمان – تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

“السلة” يعتمد تعليمات موسم 2021

اعتمد اتحاد كرة السلة تعليمات الموسم السلوي الجديد 2021 والذي ينطلق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، خلال اجتماع عقده في مقره أمس، بحضور رئيسه محمد عليان والأمين العام نبيل أبو عطا، إلى جانب ممثلي أندية الدرجة الممتازة.

وسيقام دوري “CFI” الممتاز للرجال خلال الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 29 نيسان (أبريل) المقبلين، بمشاركة 6 أندية، هي الأهلي، الوحدات، كفريوبا، الجبيهة، الأرثوذكسي، الجليل، فيما ستقام بطولة كأس الأردن في الفترة من 10 إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويضم الموسم الجديد قائمتين (مفتوحة وممنوعة “أ، ب”)، حيث يستطيع كل ناد التعاقد مع أكثر من لاعب في القائمة المفتوحة بحد أقصى 7 لاعبين، يتقلص إلى 5 في حال التعاقد مع لاعبين اثنين من القائمة الممنوعة التي تضم 12 لاعبا في مستويين (أ، ب)، ويكون مبلغ الدعم الممنوح للأندية مشروطا بتسجيل كل ناد لـ7 لاعبين من القوائم، وخلاف ذلك لا يحصل النادي المخالف للتعليمات على مبلغ الدعم المقرر (20 ألف دينار) نظير المشاركة بالدوري الممتاز.

وضمت القائمة الممنوعة (أ) اللاعبين فريدي إبراهيم ومحمود عابدين ومحمد شاهر وزيد عباس وموسى العوضي وأحمد حمارشة، فيما ضمت القائمة (ب) اللاعبين يوسف أبو وزنة وخالد أبو عبود وأحمد عبيد وإبراهيم حماتي ونادر أحمد ومالك كنعان.

وتضم القائمة المفتوحة اللاعبين هاشم عباس، يوسف العواملة، أشرف الهندي، يزن الطويل، محمود عمر، علي جمال، سام دغلس، عمار بسطامي، غازي الصلاح، يوسف شتات، متري بوشة، فخري السيوري، هشام الزيتاوي، محمد جمال، هاني الفرج، محمد خلف، خلدون أبو رقية، غيث الفرج، أحمد حسونة، محمد حسونة، إبراهيم حسونة، علي الزعبي، ابراهيم بسام، إسحاق مرقة، موسى بشير، أحمد الخطيب، محمود ماف، ليث شتات، تامر حبش، منير ادعيس، مجدي الغزاوي، محمد اتكيدك، علاء الخزامي، صهيب عايد، سلطان الناصر، محمد البدور، محمد العبدللات، ابراهيم نصر، سند الخوالدة، حنا جحا، رعد برهوش، خلدون جبارة، زياد عليان، شاكر شبير، علي كنعان، نبيل أبو شريخ، سيف علاونة، عبدالكريم حاتم، محمد الفجر، أحمد أبو راشد، فهد ترجلي، أيمن خالد، زين النجداوي، سند سمارة.

وتنتهي فترة قيد وتسجيل اللاعبين في القائمة الممنوعة (أ، ب)، في الأول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وحتى انتهاء فترة القيد الأولى، يُحظر على النادي التعاقد مع لاعبين من القائمة نفسها، لكن في حال فشل المفاوضات بين اللاعب والنادي رغم تقديم العرض بشكل موثق ضمن المدة المحددة، يحق للنادي التعاقد مع لاعب آخر ضمن القائمة، وهو ما ينطبق على القائمة (ب)، علما بأنه لا يحق للنادي الحصول على أكثر من 3 لاعبين من القائمتين الممنوعتين معا.

ويفقد النادي الذي يتعاقد مع لاعبين اثنين من القائمة الممنوعة (أ) ولاعب من القائمة (ب)، مبلغ 5 آلاف دينار من إجمالي الدعم الممنوح للأندية عن المشاركة (20 ألف دينار)، ويذهب جزء منه للنادي الذي فقد اللاعب بعد مفاوضاته قبل انتهاء فترة القيد الأولى، وينطبق الأمر نفسه على مستوى القائمة (ب)، فالفريق الذي يتعاقد مع لاعبين منها إلى جانب لاعب من القائمة (أ)، يخصم من الدعم المستحق له مبلغ 3 آلاف دينار.

كما سيحصل كل ناد على مبلغ 6 آلاف دينار “مشروطة” للتعاقد مع لاعب أجنبي واحد، يصرف على دفعات منتظمة (1000 دينار) مقدمة، وبعد ذلك يصرف لكل ناد مبلغ 1000 دينار عن الشهر الذي يخوضه اللاعب الأجنبي مع الفريق، ما ينعكس بشكل إيجابي على شكل المنافسة.

كما أن اللاعب الأجنبي يجب تسجيله قبل بدء الدوري الممتاز بـ 24 ساعة، ولا يمكن استبداله خلال الدوري إلا في حال الإصابة، ويحق للأندية تجربته في بطولة الكأس.

وينال بطل الدوري مبلغ 40 ألف دينار، مقابل 25 ألف دينار للوصيف، مع استحداث جائزتين للفريقين صاحبي المركزين الثالث والرابع، حيث يحصل الفريق صاحب المركز الثالث على 20 ألف دينار، و15 ألف دينار للفريق صاحب المركز الرابع.

وتمنى رئيس النادي الأهلي عمر شقم، التوفيق لجميع الفرق المشاركة، في إطار المنافسة الأخوية الشريفة، لافتا: “إن شاء الله يقام الدوري بأجواء صحية، بعيدا عن أي نوع من أنواع الفوضى، ما يعكس الروح الأخوية بين كافة الأندية”.

بيت ايدس يواصل

صدارته لـ”الأولى”

تختتم مباريات المرحلة الأولى “ذهاب” دوري أندية الدرجة الأولى، يوم غد، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يلتقي الأشرفية مع بيت ايدس عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن، ثم يتواجه كفر راكب وشباب بشرى عند الساعة السابعة مساء في الصالة نفسها، فيما يستقبل الرياضي أرامكس نظيره عنجرة عند الساعة السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء في صالة الفحيص.

وكان بيت ايدس قد تغلب على عنجرة في الجولة الماضية بنتيجة 80-62، فيما فاز شباب بشرى على الرياضي بنتيجة 77-69، وكفر راكب على الأشرفية بنتيجة 71-62.

ويتصدر بيت ايدس جدول ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 8 نقاط، يليه كفر راكب ثانيا برصيد 7 نقاط، وشباب بشرى ثالثا برصيد 6 نقاط، ثم تأتي أندية الرياضي والأشرفية وعنجرة في المراكز من 4 إلى 6 على الترتيب وبالرصيد ذاته (5 نقاط).

الأرثوذكسي ينتظر “الإذن الطبي” بشأن النجار

كشفت د. سيرسا نغوي مدربة فريق النادي الأرثوذكسي للسيدات، بأن الإصابة منعت لاعبة الإرتكاز زارا النجار من المشاركة في المباريات الماضية ضمن المرحلة الأولى، لافتة إلى استدعاء اللاعبة لبنى ناصر لتعويض غيابها، رغم قرارها السابق باعتزال اللعب.

وقالت سيرسا في تصريحات لـ”الغد”: “ننتظر قرار معالج الفريق حول إمكانية مشاركة زارا النجار في المرحلة النهائية، كما أن اللاعبة جوانا حداد ستنضم للفريق في المرحلة النهائية بعد العودة من إجازة شهر العسل”، مشيرة إلى أن اللاعبة العملاقة ذكرى شحادة انضمت مؤخرا لفريق السيدات رغم انقطاعها الطويل عن التدريبات بسبب امتحانات الثانوية العامة”.

وأكدت نغوي، أن غياب اللاعبة عنود العاصي عن صفوف الفريق هذا الموسم، يأتي بسبب إلتحاقها للعمل في قطر، مشيرة: “خسرنا جهود عنود، فهي لاعبة مؤثرة ومميزة، كما أن تالا عويس تغيب عن الفريق هذا الموسم بسبب الأمومة، وهي تتواجد مع الفريق كإدارية، وستعود للعب مع الفريق بالموسم المقبل”.

وتسعى مدربة سيدات الأرثوذكسي إلى إراحة العديد من لاعبات الصف الأول واللاعبة الأجنبية شارون هيوستن أمام ديونز، بعد ضمان الفريق التأهل إلى النهائي، بقولها: “علينا إعطاء فرصة للاعبات من أجل الاستشفاء والتخلص من الإرهاق البدني والتقليل من الضغط النفسي، إلى جانب منح اللاعبات الناشئات فرصة خوض دقائق لعب أكثر”.

وسيفتقد الأرثوذكسي إلى خدمات لاعبته المميزة جانسيت بالتشن خلال المرحلة المقبلة، حيث تقول سيرسا في هذا الصدد: “ستغادر اللاعبة جانسيت بعد نهاية بطولة الأندية العربية إلى تركيا لمتابعة دراستها الجامعية، وسنقوم قريبا في التعاقد مع لاعبة أجنبية ثانية، لدعم صفوف الفريق بحثا عن ظهور مميز في بطولة الأندية العربية للسيدات”.