شركات وأعمال

دعم معنوي من مجموعة فخرالدين لمنتخب كرة السلة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- دعت اتيكو مجموعة فخرالدين فريق السلة الأردني المتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة في الصين على حفل عشاء في مطعم فخرالدين.

وجاءت دعوة الفريق في خطوة من قبل الشركة لتقديم الدعم المعنوي للفريق قبل السفر إلى الصين والبدء في منافسات نهائيات كأس العالم.

وحضر حفل العشاء عدد كبير من اللاعبين في أجواء مميزة وبحضور رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان.

الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تملك وتدير فندق القصر متروبول، وهو فندق أربعة نجوم يقع في قلب الشميساني، بالإضافة إلى مطاعمها المعروفة: تراتوريا، كيو يارد، فينيغريت، ذا نب، فخرالدين، رن تشاي، يوشي، وايلد جوردان سنتر، كوباس سنترال، أميغو وكباب إكسبرس.

مقالات ذات صلة

كل ما يجب أن تعرفه عن إصدار EMUI10 – أحدث واجهة استخدام لهواتف Huawei الذكية مستخدمو P30 هم أول المستفيدين!

منذ 31 دقيقة

التجاري الأردني يطلق حملة مضاعفة الرصيد مع خدمة التوفير الآلي

منذ 35 دقيقة

ACI تستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

منذ 3 أيام

هواوي تفوز للمرة الثانية على التوالي بجائزة “أفضل هاتف ذكي في العام” عن هاتف HUAWEI P30 Pro في حفل جوائز الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت

منذ 3 أيام

السوق مفتوح المؤشر 1825.63 0.26%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock