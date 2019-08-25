دعم معنوي من مجموعة فخرالدين لمنتخب كرة السلة

عمان- دعت اتيكو مجموعة فخرالدين فريق السلة الأردني المتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة السلة في الصين على حفل عشاء في مطعم فخرالدين.

وجاءت دعوة الفريق في خطوة من قبل الشركة لتقديم الدعم المعنوي للفريق قبل السفر إلى الصين والبدء في منافسات نهائيات كأس العالم.

وحضر حفل العشاء عدد كبير من اللاعبين في أجواء مميزة وبحضور رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان.

الجدير بالذكر أن اتيكو مجموعة فخرالدين تملك وتدير فندق القصر متروبول، وهو فندق أربعة نجوم يقع في قلب الشميساني، بالإضافة إلى مطاعمها المعروفة: تراتوريا، كيو يارد، فينيغريت، ذا نب، فخرالدين، رن تشاي، يوشي، وايلد جوردان سنتر، كوباس سنترال، أميغو وكباب إكسبرس.