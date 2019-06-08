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دعوات إلى “العصيان المدني” في السودان غد الأحد

منذ دقيقتين
السودان -وكالات

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الخرطوم -دعت الحركة الاحتجاجية في السودان إلى “عصيان مدني” اعتبارا من يوم الأحد على ان يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين الذي أطلق الحركة الاحتجاجية في السودان “العصيان المدني” اعتبارا من يوم الأحد على ألّا ينتهي إلا بقيام حكومة مدنية بإذاعة “إعلان بيان تسلم السلطة” عبر التلفزيون السوداني.-(أ ف ب)

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