دعوات الزفاف الإلكترونية ظاهرة تتمدد.. فهل تلغي “هيبة” الكرت المطبوع؟

تغريد السعايدة



عمان – تعود أم محمد عيسى لركن في البيت تحفظ فيه وثائق مهمة، حيث تخرج حقيبة قديمة عمرها يتجاوز الـ40 عاما، وبداخلها عشرات من بطاقات ودعوات الأفرح بأشكالها المختلفة للأقارب والأصدقاء والأهل لسنوات طويلة مضت، لتمسكها بيديها وتشتم فيها رائحة الذكريات، وتواريخ كانت عابقة بالفرح والليالي الجميلة، لتقول “راح هالزمن الحلو بكل شي فيه”.

ما قامت به أم محمد، جاء تعبيرا عن استغرابها من رسالة وصلتها على “واتساب”، ليكون في مضمونها “دعوة إلكترونية إلى حفل زفاف أحد الأقارب”.

هذه الدعوة، ورغم إقناع أبنائها لها أنه أمر طبيعي في هذا الزمن؛ لم يرق لأم محمد التي اعتبرتها دعوة عامة وغير موجهة لها بشكل شخصي، فـ”كرت العرس”، كما تقول، لم يصل إلى بيتها مباشرة، كما اعتادت دوما في مناسبات عائلية ماضية. لذلك عبرت أم محمد عن عدم رغبتها بحضور الزفاف.

هذا الكرت “الالكتروني” تعتبره أم محمد لا يلامس عمق العلاقة بين “الداعي والمدعو”، ولا يمكن أن يصل إلى منزلة التكريم للمدعوين، خاصة وأنه حتى وقت قريب من الزمن، كان “كرت العرس” يعد بمثابة تقدير ويعكس مكانة خاصة للمدعو، بل وإن نسبة كبيرة كانت تشدد على كتابة اسم المدعو الرباعي، وإضافة عبارة “وعائلته وأولاده” لتأكيد حضور الأسرة بأكملها، وإن لم تكن تلك العبارة موجودة كان يذهب رب الأسرة فقط، امتثالاً للدعوة.

اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، يرى أن ما يحدث من تطور تكنولوجي هائل ومتسارع له تأثير كبير وواضح على مختلف جوانب الحياة، ومن ضمنها ذلك العرف الاجتماعي التقليدي الجميل وهو “كرت العرس أو الدعوات الشخصية”، وبدأت تتلاشى من قيمنا المجتمعية، بعد أن كانت تعني تواصل ومحبة وألفة وتكريم المدعوين للعرس.

ويعتقد جريبيع أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في التقارب الالكتروني بين الناس، كما أن تبعات كورونا ما تزال تلقي بظلالها على هذا الجانب، بعد أن توقفت حفلات الأفراح خلال فترة الحظر والتقييد الصحي على التجمعات؛ حيث باتت الدعوة الإلكترونية هي السائدة، ومنها تم إلغاء بند “كرت العرس” والاعتماد على الدعوات الشفوية أو الإلكترونية عبر رسائل “واتساب” أو “منشور على فيسبوك”.

ويؤكد جريبيع أن التعامل مع هذا الأمر كظاهرة جديدة، ولا يمكن إنكار أن كثيرا من عاداتنا الاجتماعية تغيرت بعد التطور التكنولوجي وجائحة كورونا ومحدداتها، وهو ما انعكس على السلوك الإنساني والمجتمعي، مشيراً إلى أن “كرت العرس” كان بمثابة تقدير وإكرام للمدعوين، خاصة وأنه يأتي إلى كل شخص باسمه واسم عائلته، وبمثابة “توجيب من المعزب” في الوقت ذاته.

غير أن البطاقات أو الدعوات الإلكترونية ربما لم تعد ملزمة للشخص بالحضور، حيث المنشور لا يعطي للمناسبة خصوصيتها، كما يوضح جريبيع، فكان الناس في السابق، يذهبون مسافات طويلة في سبيل إيصال كرت العرس للشخص وتسليمه باليد، وفي ذلك تكريم ومودة ومحبة بين الناس، وتكريم لدعوته، وغياب كرت العرس سبب “فقدان لخصوصية العازم والمعزوم”، وغياب الحميمية بين الناس.

بينما بحثت رانا فواز عن بديل لـ”كرت العرس” للتوزيع وهو “كرت أو بطاقة لليلة الحنة”، التي باتت بديلا عن بطاقة الدعوة، ويتم توزيعها خلال حفلة الزفاف من خلال طباعتها بطريقة أنيقة وإرفاقها بعبارات تراثية وتقليدية عن الأفراح، ومن ثم تعليق “كيس من الحناء صغير الحجم”، أو شوكولاته.

وتقول رانا “إن حفلات الأعراس ما بعد كورونا باتت مختصرة إلى حد كبير، وبالتالي لم يعد كرت العرس المكلف نوعاً ما ضرورة في هذا الوقت، ويمكن استبداله بدعوة إلكترونية يتم إرسالها للمقربين والأصدقاء المدعوين، وهذا كافٍ ويفي بالغرض، فلم يعد هذا التقليد سائدا في المجتمع، وأصبح أمرا عاديا ومقبولا”.

كما أن هذه الظاهرة أخذت منحى اقتصاديا آخر، وذلك أن أهل العريس والعروس لم يعد لديهم مخصصات مالية لطباعة مئات بطاقات الدعوة للضيوف، بل أصبح كرت واحد يكفي للجميع، وفي ذلك توفير مالي لهم، بحسب جريبيع، بيد أنه من جانب آخر سبب خسارة مالية لعشرات المكاتب المخصصة لطباعة كروت الأفراح، وهذا بات واضحاً دون أدنى شك.

صاحب مطبعة أبو قمر لبطاقات الأفراح والدعاية والإعلان حسان أبو قمر، يؤكد ظاهرة الكروت الالكترونية التي باتت آثارها الجسيمة تظهر على قطاع المطابع بشكل عام، وذلك أن العائلات باتت تختصر الدعوة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن المطبعة في السابق كانت تطبع ما يقارب 1000 كرت دعوة لبعض العائلات، أما الآن فيمكن القول إن نسبة الطلب على كرت العرس وصلت إلى 0 % في فترة ما.

ووفق أبو قمر، فإن أكبر عدد يمكن أن يطلب الآن لبطاعات العرس قد يصل إلى 50 فقط، وهذا لا يمكن اعتباره تعافيا وعودة لسلامة هذا القطاع ما بعد كورونا، على الرغم من أن أصحاب المطابع ما يزالون يدفعون “أجور محلات تجارية، وشراء مواد للطباعة”.

وتماشيا مع تلك المتغيرات، يعمل أبو قمر من خلال مطبعته على ابتكار طرق عصرية وجديدة تتماشى مع هذا التطور التكنولوجي، والذي زادت وطأته خلال فترة كورونا وما بعدها.

ومن خلال عمله في المطبعة، جاءت فكرة “الكرت الإلكتروني”، الذي يتم تصميمه من خلال مختصين في مجال التصميم والجرافيك، ويتم إدخال عبارات وصور للعروسين وغيرها من التحديثات التي يتم فيها استخراج كرت عرس إلكتروني يمكن أن يحتفظ به العروسان للأبد، عدا عن فكرة الدعوة للضيوف بطريقة مبتكرة وضمن إطار التطور الحاصل.

ويتوقع أبو قمر، من خلال عمله اليومي في هذا المجال، أن يتلاشى كرت العرس المطبوع بشكل نهائي من عادات المجتمع، حيث يحاول العاملون في هذا القطاع البحث عن بدائل حتى يستمر هذا القطاع بشكل جزئي، ويحتفظ العاملون فيه بـ”أماكن عملهم ورزقهم”.