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دعوات لأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدارس غدا

منذ ساعتين

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عمان-الغد– دعا عدد من مديري التربية ومديري المدارس أولياء أمور الطلبة بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس كالمعتاد اعتبارا من صباح يوم غد الأحد.

وعممت مديريات التربية والتعليم في لواء ماركا، وفي لواء الشونة الجنوبية، وفي لواء الجيزة و منطقة السلط، أولياء أمور الطلبة بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس كالمعتاد، اعتبارا من صباح غدا الأحد، راجيتان من إدارات المدارس التأكيد على ذلك من خلال الصفحات الرسمية، لتمكين أولياء أمور الطلبة بالاطلاع على ذلك.

كذلك دعت مدرسة المنشية الاساسية المختلطة في الكرك، ومدرسة جفين الثانوية للبنات في لواء الكورة الطلبة للالتحاق بمدارسهم واستئناف الدراسة يوم غد الاحد بالشكل المعتاد.
كما اعلن مديرو ومعلمو مدارس مختلفة انهم ليسوا مع الاضراب المفتوح، وانهم سيكونون يوم غد مع الطلبة في صفوفهم الدراسية في المراحل المختلفة لاداء واجبهم التعليمي والتربوي والوظيفي.

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