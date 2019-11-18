دعوات لإعادة النظر برسوم المركبات في “حرة الزرقاء”

عمان – طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله ابو عاقولة، الحكومة بإعادة النظر بالرسوم المفروضة وضريبة الوزن على السيارات بالمنطقة الحرة الزرقاء.

وبين ابو عاقولة، في بيان صحافي، أن قطاع التخليص والخدمات في منطقة الحرة الزرقاء والتي يبلغ عددها اكثر من 200 شركة تخليص والعاملون فيها يتجاوزن 1000 موظف تضرروا بشكل كبير بسبب الرسوم التي فرضت على السيارات.

وأشار أن نسبة العمل انخفضت الى 90% من حجم العمل الذي كان سابقا، داعيا الحكومة إلى إعادة الرسوم كما كانت عليه بالسابق، حيث ان قطاع التخليص والمركبات تكبد خسائر كبيرة جدا خلال السنتين الماضيتين.

ودعا ابو عاقولة الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها إنقاذ كافة القطاعات التي تعمل في المنطقة الحرة الزرقاء وإزالة كافة الضرائب التي فرضت على كافة القطاعات.

وتمنى ابو عاقولة ان تكون هذه القرارات من ضمن الحزم الاقتصادية التي ستطرحها الحكومة لتحفيز وانعاش الاقتصاد الاردني وكافة القطاعات التجارية، الامر الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وبين ابو عاقولة ان قطاع التخليص هو من القطاعات المهمة والرافدة للاقتصاد الوطني حيث تقوم بدفع كافة الرسوم والضرائب على كافة البضائع بما يعادل اكثر من 5 مليون دينار يوميا من رسوم جمركية وضرائب اخرى.