دعوات لإنشاء صندوق طوارئ وتخصيص جزء من دعمه للحماية الاجتماعية

نادين النمري

عمان– نبه خبراء الى ضرورة إيلاء ملف الحماية الاجتماعية اهتماما مماثلا كالمقدم للقطاع الصحي، لافتين في ذلك الى ضرورة انشاء صندوق طوارئ لجمع التبرعات وتخصيص جزء منها للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تأثرا بأزمة وباء الكورونا.

هذه الدعوات تزامنت مع مبادرة وزارة التنمية الاجتماعية لتشكيل فريق الحماية الاجتماعية لتنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات كافة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمعرضة للخطر خلال فترة إدارة ملف فيروس كورونا، وهو الفريق الذي سيعقد أولى اجتماعاته اليوم الجمعة.

وستبحث اللجنة المشكلة تفعيل إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية والإغاثة وآليات إيصال الخدمات والمساعدات لمن يحتاجها في مختلف أنحاء الأردن.

ويضم الفريق الذي تترأسه إسحاقات كلا من مدير عام صندوق المعونة الوطنية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام تكية أم علي، وأمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية ورئيس الهلال الأحمر الأردني.

ويرى خبراء امكانية الاستفادة من التبرعات التي قدمها وسيقدمها القطاع الخاص، اذ كانت عدد من مؤسسات القطاع الخاص قد اعلنت عن تبرعها بدعم مالي للحكومة لمواجهة الوباء الكورونا، في وقت طرح به وزير المالية محمد العسعس خلال مقابلة صحفية فكرة انشاء مجلس ادارة يضم القطاع الخاص والمتبرعين لادارة فرص التبرعات.

وفي هذا السياق يقول مدير عام تكية ام علي سامر بلقر إن “الأزمة الحالية وتوقف العمل في العديد من القطاعات سيلحق ضررا بفئة كبيرة من المواطنين تحديدا من يعتمدون في قوت يومهم على عملهم اليومي كعمال المياومة او أصحاب المنشات الصغيرة”.

ويضيف “هناك حاجة ماسة اليوم للنظر الى احتياجات هذه الفئات”، موضحا “ربما يدخل عدد من هؤلاء دائرة الفقر لفترة مؤقتة وجب هنا تقديم الدعم لهم ومساعدتهم لتخطي هذه الأزمة”.

ويتابع “الأصل أن تكون عملية الحماية الإجتماعية سريعة تستجيب في الوقت المناسب لاحتياجات هذه الأسر”.

وفيما يخص عمل التكية، بين بلقر إن “التكية مستمرة بايصال الطرود الغذائية للعائلات المنتفعة من خدمتها، مبينا أنه سيتم تأمين 30 الف اسرة منتفعة بالطرود الغذائية بمعدل 1500 طرد يوميا”، لافتا الى أن لدى التكية القدرة على ايصال 2000 طرد اضافي يوميا في حال استدعت الحاجة ذلك”.

ويتابع بلقر “يوجد العديد من الجهات الخيرية والتطوعية التي يمكن العمل معها لايصال المساعدات لمستحقيها، نحن نأمل أن يكون بالمقابل هناك قدر كاف من التبرعات للوصول الى العائلات الأكثر هشاشة والأكثر تأثرا”.

من جانبه يقول المدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتيه أحمد عوض إن “فئات كبيرة تضررت مؤخرا من الأزمة وهي بحاجة الى اجراءات أوسع في الحماية من تلك التي يوفرها صندوق المعونة الوطنية، بحيث تكون تلك الاجراءات أوسع لتشمل فئات اكبر من المتضررين من العائلات المقيمة على الأراضي الأردنية.

ويتابع “في الوقت الحالي فإن نموذج صندوق المعونة الوطنية لم يعد كافيا لتوفير الحمايات لجميع محتاجيها.

ولفت عوض الى اسر العاملين بشكل موسمي ويومي والذين يشكلون نحو 48% من القوى العاملة في المملكة، مطالبا بضرورة تقديم الدعم والمساندة لأسر العاملين بشكل يومي وموسمي، حيث توقفت أعمال هؤلاء نتيجة للإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة”.

وزاد مصادر رزق جانب كبير من هؤلاء انقطعت في الوقت الحالي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لهم ولأسرهم”، معتبرا أن انشاء صندوق طوارئ يعمل وفق ألية سريعة وشمولية هو الحل الأمثل لتوفير وان كان الحد الأدنى من الحماية.

من جانبها تؤكد مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز أهمية انشاء صندوق للطوارئ ليكون استخدام جزء منه للحماية الاجتماعية وليس اقتصاره فقط للصحة.

وتتابع “التدخل الصحيح والمبكر وان كان بسيطا فإن أثره سيكون اكبر من كثير من التدخل المتأخر”، داعية الى ضرورة استغلال الاموال المتوفرة من تبرعات لان كلما كان استخدامها أكبر كلما حققت نتائج أفضل.

وتبين أن الفئات المستهدفة بكل تأكيد يجب أن تتوسع لتمشل فئات غير تقليدية كمنتفعي المعونة لتشمل فئات اخرى عبر وضع معايير لتحديد الفئات الجديدة الاكثر تضررا وهشاشة، كعمال المياومة، أو أصحابالمهن المعتمدين على دخل يومي”.

ووتوضح أن “التدخل المبكر قد يقي هذه الفئات من الوقوع في دائرة الفقر، فضلا عن أنه سيضمن عدم كسر ارباب هذه الاسر لاحكام قانون الدفاع”.

وتبين “في حال كانت الأسرة تعتمد على مصدر دخل يومي، فإن رب الأسرة قد يجب نفسه مضطرا للخروج الى العمل لتوفير قوت اسرته، خروج رسالة واضحة من الحكومة والمباشرة باخذ اجراءات حمائية سيشكل دافعا لهذه الاسر الهشة الى الالتزام بالقانون وبالاجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار الوباء”.

وتتابع “توفير الاجراءات الحمائية وتوسيع مظلة الحماية بكل تأكيد سيرفع من الوعي والتزام المواطنيين وبالتالي الحد من الوباء، فضلا عن ضمان تلقي أطفال هذه الأسر لاحتياجاتهم اليومية من الغذاء والعلاج”.