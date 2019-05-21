دعوات لتنفيذ مشاريع رأسمالية ضخمة وخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو

هبة العيساوي

عمان – أجمع خبراء اقتصاديون على أن أهم الإجراءات التي على الحكومة اتخاذها لتحفيز النمو الاقتصادي تتعلق بسياساتها المالية بضخ نفقات رأسمالية لإقامة مشاريع ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص وتخفيض الكلف من جهة، وتحسين سياستها النقدية بتخفيض أسعار الفائدة من جهة أخرى.

وأكد الخبراء، في حديث لـ”الغد”، أن على الحكومة الإسراع في اتخاذ حزمة إجراءات من أجل تخفيز الطلب العام والنمو وليس انتظار تنفيذ خطة إصلاح تحتاج لأعوام.

وأشاروا إلى أن حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والأعباء الكبيرة التي يعيشها المواطنون بحاجة ماسة إلى أسس إصلاحية جديدة بالتشارك مع القطاع الخاص.

وأطلق رئيس الوزراء د.عمر الرزاز “مشروع النهضة الوطني” في 2018/11/19 بتصریح تلفزیوني مسجل، اعتبره خطة الحكومة للتعامل مع المرحلة المقبلة التي تتضمن أولویات العامین المقبلین الهادفة إلى تحسین حیاة المواطن الأردني، وتتكون من ثلاثة محاور تكرس مفهوم “دولة الإنسان”.

وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الأسبق د.يوسف منصور، قال “إن أهم إجراء يجب أن تقوم به الحكومة هو إطلاق مشاريع كبرى تشاركية مع القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والمياه والمواصلات”.

وأكد منصور أنه بتلك المشاريع يتم توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد من إنتاج وطلب.

وأما الإجراء الآخر والمهم بالنسبة لمنصور فهو تخفيض أسعار الفائدة من أجل التقليل من تكلفة الاقتراض وبالتالي توفر السيولة في السوق.

كما بين منصور أن تخفيض الضرائب بأنواعها يقلل الأعباء سواء على المواطن أو صاحب العمل، وتحديدا فيما يتعلق بكلفة الضمان الاجتماعي التي تشكل عبئا على أصحاب العمل.

واتفق وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة مع منصور، حول أن حالة الركود وتراجع النمو التي يعاني منها الاقتصاد المحلي تتطلب إجراءات فورية في السياسة المالية والنقدية.

وأكد مدادحة أن على الحكومة التخفيف من سياستها المالية وعدم التشدد في فرض الضرائب وتقليل الكلف على المواطنين والقطاع الخاص.

وبين أن على الحكومة أيضا زيادة حجم إنفاقها الرأسمالي الذي يحفز النمو.

واستقر معدل النمو الاقتصادي في المملكة عند 2 % خلال آخر ثلاثة أعوام منذ 2016 وحتى العام الماضي، ولكن في الوقت ذاته تتوقع الحكومة أن يتحسن معدل النمو ليرتفع إلى 2.3 % في العام الحالي.

وأما بالنسبة للسياسة النقدية فقد اتفق مدادحة مع منصور حول ضرورة تخفيض سعر الفائدة من أجل تخفيف كلفة الاقتراض على المستثمرين من جهة والمواطنين من جهة أخرى.

وقال مدادحة “نحن لسنا بحاجة إلى وضخ خطط ومشاريع.. نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة في تلك السياسات”.

وبدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع “إن من أهم الإجراءات التي على الحكومة العمل بها من أجل تحفيز النمو؛ إعادة النظر في الكلف على المستثمرين والمواطنين”.

وبين الطباع أن كلف الطاقة من أهم الأعباء على المواطنين والتجار والصانعين، ويجب على الحكومة تخفيضها.

وأشار إلى أن كلفة العمالة على المستثمر، وتحديدا فيما يتعلق بضريبة الضمان الاجتماعي، لافتا إلى أن النسبة عالية جدا في الأردن مقارنة مع دول أخرى.

واتفق الطباع مع سابقيه حول ضرورة تخفيض أسعار الفائدة البنكية التي أصبحت مرتفعة جدا وتضر بتوفر السيولة من أجل الاستثمار أو من أجل تحفيز الطلب في القطاعات كافة.

وتطرق إلى ضرورة ضخ الحكومة نفقات لمشاريع في قطاع النقل العام من أجل تحفيز النمو، والذي يعد من أكثر القطاعات التي تعاني من مشاكل.