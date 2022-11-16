دعوات لتوفير منصات تدعم النساء الرائدات بقطاع النشر

الشارقة – الغد- ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، جلسة حوارية رئيسية، نظمها “الكونغرس الدولي الناشرين”، ضمن فعاليات دورته الثالثة والثلاثين، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعنوان: “(PublisHer): النساء الرائدات في مجال النشر”.

وأكدت في حديثها خلال الجلسة، أن مبادرة “PublisHer”، التي يديرها مجلس يتكون كل أعضائه من النساء، أطلقتها لتجاوز التحديات التي واجهتها كناشرة، سواء التحديات الثقافية أو الجغرافية التي تعيق المساواة بين الجنسين وإدماج النساء في صناعة النشر، وزيادة تقدير النتاج الأدبي للمرأة، والارتقاء بالممارسات لتمكين النساء من دخول هذا المجال.

وتناولت الجلسة التأثيرات المباشرة لظروف السوق المعاصرة على النساء في قطاع النشر، إضافة إلى الآثار السلبية لجائحة “كوفيد 19” والتغييرات الديموغرافية على تحقيق الاندماج والتنوع الأدبي للنساء في مجال النشر والتأليف، والتراجع الذي شهدته إيرادات النشر بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم والتغيرات في سلوك المستهلكين.

وتحدثت عن المبادرات العديدة التي أطلقها “الاتحاد الدولي للناشرين” لدعم النساء، مشيرة إلى أن لجنة النشر ومحو الأمية التابعة للاتحاد، عملت على تطوير خطط ملهمة ومجموعة أدوات للتنوع والاندماج بهدف مواجهة الصعوبات، ومنها التعريف غير الدقيق للتنوع والإندماج، والافتقار إلى معايير مشتركة لإعداد التقارير، والصعوبات في بناء الدعم التنظيمي.

وشددت على أن مثل هذه البرامج المقترحة تسعى إلى تعزيز فرص العمل للنساء وتوفير منابر لهن للتعبير عن أنفسهن، ودعم جهود رواد التنوع بين الجنسين، وتوفير معلومات عن المسارات الوظيفية لإلهام مزيد من النساء للانضمام إلى قطاع النشر.