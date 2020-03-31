دعوات لدعم القطاعات الحيوية لمواجهة تباطؤ النمو

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دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل
دورية أمن تتأكد حمل سائقي المركبات تصاريح تخولهم المرور في ظل حظر التجول - تصوير: أمجد الطويل

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عبدالرحمن الخوالدة

عمان- مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا وانتشاره في أغلب الدول وتسببه في توقف نسق الحياة العامة بها، لن يكون الاقتصاد الوطني بمعزل عن هذه الأحداث، مثله كمثل باقي اقتصادات العام.
واعتبر خبراء اقتصاديون أنه في ظل هذه الأزمة التي أصابت العالم أجمع، من الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد المحلي أسوة بغيره من الاقتصادات في العالم، خاصة معدل نمو الناتج المحلي الذي من المتوقع أن يسجل انخفاضا كبيرا وقد يزيد هذا الانخفاض في حال إذا ما طالت فترة تفشي الوباء.
ومن أجل الإبقاء على معدل نمو الناتج المحلي عند مستويات طبيعية والتخفيف من حدة أي انخفاضات قد تطرأ على معدلات النمو، دعا هؤلاء الحكومة بضرورة اتباع سياسات اقتصادية توسعية من خلال زيادة الإنفاق العام والاستثمارات إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي لا سيما في قطاع الزراعة وقطاعي الصناعات الزراعية والغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وتخفيف كلف الإنتاج عليها إلى جانب إعادة النظر بالهيكل الضريبي الذي تتّبعه الحكومة.

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