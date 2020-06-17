دعوات لدعم مبادرات التعقيم والذكاء الاصطناعي

عمان – الغد – بحث اجتماع عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أمس، تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بالتخفيف من الضغوط التي تتعرض لها الشركات العاملة وآليات مساعدتها بإدامة أعمالها داخل السوق داخل وخارج المملكة.

وطرح ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، خلال اللقاء الذي ترأسه مساعد الأمين العام للشؤون الفنيّة مدير مديرية السياسات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه الشركات وبخاصة خلال فترة توقف اعمالها منذ انتشار فيروس كورونا وبخاصة ان الكثير منها مرتبطة بمعاملات خارج الاردن.

وأشار المهندس الرواجبة في تصريح صحفي أمس، إلى ان الاجتماع الذي حضره مجموعة من أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات والبرمجة ومحال الخلويات واكاديميات التدريب والتطوير، ناقش العديد من المشاكل ذات الطابع الإجرائية والتي بحاجة إلى مساعدة في تخفيف في تحسين وتبسيط الاجراءات المتعلقة بها.

وشدد المهندس الرواجبة على ضرورة السماح لمراكز التدريب والأكاديميات بالعمل كونها تعتمد على نشاطها خلال موسم الصيف من خلال توفيرها مساقات تعليمية للطلاب والمدارس وبرامج تمكين المرأة، مؤكدا استعدادها للالتزام بمتطلبات واشتراطات التباعد الجسدي والتعقيم.

وأكد ضرورة دعم المبادرات والأفكار الإبداعية والمتعلقة ببعض الحلول المقترحة بمجال التعقيم والذكاء الاصطناعي للمعدات والأجهزة، بالاضافة لمعالجة المشاكل التي تواجه شركات الاتصالات التي تشغل اعدادا كبيرة من الموظفين ولديها استثمارات كبيرة بالمملكة.

ولفت إلى ان الاجتماع تطرق إلى قضية بيع بطاقات الدفع المسبق والشحن للخلويات والالعاب حيث يشتكي اصحاب شركات الاتصالات والمحلات بانه يتم بيعها من خلال منصات الكترونية للشركات وبعض التطبيقات للبنوك، موضحا ان محال السوبرماركت تبيعها كذلك بأسعار اقل من أسعار الجملة التي تشتري بها شركات الاتصالات.

وأوضح ان الاجتماع تطرق إلى القضايا المتعلقة بفحص عينات الأجهزة والخلويات ودفع رسوم ومبالغ على جميع الأجهزة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومضاعفة تكاليف الفحص عدة مرات وعلى جميع العينات المعروضة (سواء للأجهزة المقبولة او غير المقبولة) وضرورة فحص اجهزة موردة من الشركات الام.

وأشار إلى ضرورة دعم شركات البرمجة المحلية واعتماد الحلول المقدمة منها وخاصة المتعلقة بتطبيقات حاسوبية مهمة وعلى سبيل المثال تطبيق حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركات، مشددا على ضرورة ان تكون هذه التطبيقات معتمدة ومطابقة لشروط مديرية مراقبة الشركات ووجود وكيل رسمي لأي تطبيق آخر بهذه الأهمية خوفا من وجود اختلالات.

وأشار المهندس الرواجبة إلى ان الاجتماع ناقش قضية اعفاء الشركات من رسوم الارضيات في المطار نتيجة الاغلاق جراء الحظر والاغلاق، وتأجيل تسديد الضرائب والرسوم في الفترة الحالية وتوفير سيولة في السوق واسترداد مبالغ الرديات ودفع المبالغ المستحقة عن عطاءات المؤسسات والدوائر الرسمية.

وأشار إلى ان المشاركين بالاجتماع اكدوا ضرورة وجود نظام خاص بمحلات أجهزة الخلويات ومسافات معينة بين المحلات للمناطق البعيدة عن الأسواق المركزية وتشجيع وتطوير أنظمة التسوق والبيع والشراء من خلال الانترنت وتسويق المنتجات التكنولوجية والبرامج خارج الأردن من خلال توفير اتفاقيات ومظلات دعم وتطوير للمنتجات

وعبر الرواجبة عن شكره للجهود التي يبذلها وزيرا الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرابية وحرصهما من خلال التنسيق والتشاركية والتعاون المستمر إلى الاستماع للهموم التي تواجه القطاع والسعي إلى حلها.

وبين ان المشاركين شددوا على ضرورة الاهتمام بالصورة السعرية للمنتجات وان تكون أسعار المنتجات محليا قريبة من أسعارها العالمية لتشجيع الشركات الخارجية والمستثمرين للدخول للأسواق المحلية وتوفير مزيد من الخدمات الالكترونية الحكومية في جميع الوزارات للتسهيل على المواطنين والتخفيف من المراجعات والاكتظاظ.

وأكد المهندس الرواجبة وجود اهتمام كبير وزارة الصناعة والتجارة والتموين لحل القضايا التي تواجه شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعتها مع الجهات المعنية وبخاصة تلك ذات الطابع الاجرائي، بالاضافة لسعيها لتفعيل العديد من الخدمات الالكترونية لديها.