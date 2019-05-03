دعوات للتوسع بتطبيق “العمل المرن” لدعم المرأة العاملة

رانيا الصرايرة

عمان- أكدت تقارير محلية على ضرورة التوسع بتطبيق نظام العمل المرن، الذي يراعي الأوضاع الاجتماعية للامهات العاملات.

جاء ذلك في نطاق، تأكيد تقرير لمنظمة العمل الدولية؛ يتحدث عن عدم المساواة في تشغيل الأمهات.

ولفت التقرير الدولي، إلى أن هذا يدلل على وجود فوارق في نسبة العاملات البالغات ممن لديهن أطفال دون السادسة، مقارنة بغير الأمهات، والتي اصبحت 38 % بين 2005 و2015.

وأشار إلى أن نسبة النساء في المناصب العليا متدنية، فأقل من ثلث المديرين نساء، وإن كن الأفضل تعليما من نظرائهن الذكور غالبا.

تقرير المنظمة؛ يرى أن الفارق في معدلات توظيف المرأة والرجل، لم تتراجع في الأعوام الـ27 المنصرمة سوى بأقل من نقطتين مئويتين فقط؛ فالعام الماضي، كان احتمال عمل المرأة يقل بنسبة 26 % عنها للرجل.

ويتناقض ذلك مع استنتاجات التقرير العالمي لمنظمة العمل الدولية- غالوب 2017، المتعلق بتفضيلات المرأة والرجل بشأن مشاركة المرأة في العمل المأجور، اذ وجد أن 70 % منهن يفضلن الحصول على وظيفة عوضاً عن البقاء في المنزل، وأن الرجال يوافقون على ذلك.

وقال التقرير “هناك عدم مساواة بتعيين الأمهات في مناصب عليا”، إذ إن 25 % فقط من المديرين الذين لديهم أطفال دون سن السادسة؛ نساء، وترتفع نسبة المرأة إلى 31 % في صفوف المديرين من غير الآباء”.

وما يزال متوسط الفجوة في الأجور بين الجنسين 20 % عالميا؛ وتعاني الأمهات من “عدم المساواة في أجورهن”، والذي يزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء على علاوة في الأجر؛ بحسب التقرير.

محليا، يطالب خبراء وتقارير برسم صورة اوضح لنظام العمل المرن الذي صدر عام 2017، وبرغم مرور حوالي عامين على صدوره، لكن دراسة استطلاعية بعنوان “واقع تطبيق اشكال العمل المرن”، أظهرت ان شركة واحدة من بين كل خمس شركات ومؤسسات وهيئات، تطبق العمل المرن بأحد أشكاله أو أكثر وبنسبة 22 %، وشملت 15 قطاع عمل، وأن 85 % من هذه الشركات أردنية، ومقرات معظمها في إقليم الوسط.

وفيما يخص الشركات والمؤسسات والهيئات التي تطبق العمل المرن، تبين أن 75 % منها يعرفون بصدور نظامه لعام 2017، و35 % منها؛ لديها سياسة وإجراءات مكتوبة بشأنه، كما ويستفيد منه 55 % ذكورا والاناث 45 %.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن 95 % من الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى؛ التي يزيد عدد عامليها وعاملاتها على 50 شخصا وتطبق العمل المرن، بينت وجود آثار إيجابية على أعمالها نتيجة تطبيقه.

كما أن 70 % منها، أفادت بأن هناك زيادة في الإنتاجية لعامليها من الجنسين، و60 % منها أشارت إلى أن تطبيقه، زاد تشغيل النساء واستمرارهن في العمل، فيما اجمعت الشركات والمؤسسات على أن المستفيدين والمستفيدات منه، لديهم رضى وظيفي عن عملهم.

وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر أشكال العمل المرن انتشارا؛ كان العمل بعدد أيام أقل في الأسبوع.

ويبين التقرير عموما أن التعليم ليس السبب الرئيس لتدني معدلات عمل المرأة وانخفاض أجرها، بل إن المرأة لا تحصل على الفوائد عينها التي يحصل عليها الرجل ذو المستوى التعليمي نفسه.

ويبين النظام أشكال العمل المرن ومنها العمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة وبما يتواءم مع احتياجات العامل، ولا توثر أحكام هذا النظام على أي حق من حقوقه في قانون العمل.

ويخدم هذا النظام بصورة أساسية المرأة العاملة؛ اذ حدد فئات العمل المرن بالعمال ممن أمضوا في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاثة اعوام متصلة، والعمال أصحاب المسؤوليات العائلية: المرأة الحامل أو العمال ممن يتولون رعاية طفل أو فرد من العائلة، أو كبار سن بسبب إعاقة أو مرض، أو عمال منتظمين بالدراسة الجامعية، وعمال ذوي إعاقة.

ومن اشكال العمل المرن، أسبوع العمل المكثف، ويكون للعامل فيه الحق؛ بعد موافقة صاحب العمل، بتوزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة في المنشأة، على ألا تتجاوز 11 ساعة يوميا. إضافة إلى السنة المرنة؛ إذ يحق للعامل بعد الاتفاق مع صاحب العمل؛ على توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة، على ألا تتجاوز أحكام القانون.

وأقر النظام حقا للعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل المرن، بطلب تحويل عقد العمل لعقد عمل مرن، وبما يتفق مع طبيعة العمل، مؤكدا أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل تحويل صفة عقد العمل، وذلك تحت طائلة إبطال أي إجراء يمكن أن ينقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.