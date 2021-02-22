دعوات للشركات المنتجة لتوزيع عادل للقاحات “كورونا”

عمان- على الرغم من الدعوات والمناشدات التي أطلقتها الكثير من الدول والمنظمات لإتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر اختطارا واحتياجا على مستوى جميع دول العالم استنادا إلى معايير علمية وأخلاقية تم وضعها من قبل جهات عالمية، إلا أن واقع الحال أظهر محدودية في الإنتاج يقابلها تنافس محموم واستحواذ من قبل الدول الغنية على جل، إن لم يكن كل، ما تم ويتم إنتاجه من لقاحات والضرب بعرض الحائط بكل تلك المعايير العلمية والإنسانية والأخلاقية في تناقض واضح مع تلك الدعوات التي أطلقتها الدول الغنية في بداية الجائحة المؤكدة على التضامن العالمي.

وإن التضامن والمسؤولية المشتركة ليست مجرد شعارات يتم رفعها كجانب أخلاقي وقت الرخاء، بل ضرورة عملية يستوجبها الوضع الوبائي الراهن في إطار جائحة عالمية لا تعترف بحدود جغرافية، وأظهرت الحاجة الى تنسيق وتعاضد الجهود العالمية للخروج من هذه الجائحة.

يجب اعتبار اللقاحات منافع عالمية ضرورية لإنقاذ الأرواح وأن استئثار عدد محدود من الدول باللقاح سيؤدي إلى إطالة أمد الجائحة واستمرار تداعياتها الأخلاقية والصحية والاقتصادية على جميع دول العالم وفشل الجهود الرامية الى القضاء على هذه الجائحة.

ويجب أن يكون معلوماً لدى هذه الدول أن الجائحة لن تنتهي إلا بانتهاء المرض من جميع دول العالم سواء الغنية أو الفقيرة وأن الاقتصاد لن يعود كما كان إلا بتخلص جميع الدول من هذه الجائحة ولن يتم ذلك إلا بجهود تعاضدية منسقة وحصول الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة على حصتها العادلة من اللقاحات.

إننا في الصحة الدولية للتنمية، الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) نشعر بقلق بالغ إزاء عدم المساواة بتوزيع لقاحات فيروس “كورونا”، وندعو الى تغليب النزعة الإنسانية على المصالح الاقتصادية والاجتماعية في التوزيع العادل والفاعل للقاحات وأن تتحمل الشركات المنتجة للقاحات مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية نحو الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة وأن لا تقوم الدول الكبرى وشركات الأدوية متعددة الجنسيات باستخدام النزعة القومية للقاحات من خلال تقييد صادراتها الى الدول وأن تنال الدول الفقيرة حصتها العادلة من هذه اللقاحات، فمن غير المعقول أنه بعد مرور أكثر من شهرين على بدء التطعيم في العالم ما يزال العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للاستجابة للوباء في البلدان الفقيرة غير محميين من المرض بسبب عدم توفر المطاعيم في دولهم.

الاستفادة من القدرات التصنيعية لبعض الشركات في دول العالم المختلفة، بما فيها الدول محدودة الدخل والفقيرة لزيادة إنتاج لقاحات فيروس “كورونا” وإتاحتها للدول كافة وفقا لممارسات التصنيع الجيدة.

حث الدول الغنية على عدم احتكار أو تخزين كميات كبيرة من اللقاحات تفوق احتياجاتها لإتاحة الفرصة لإيصال اللقاحات الى الدول محدودة الدخل والفقيرة.