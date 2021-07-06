دعوة “أبطال العالم” للمشاركة بكأس الملك لكرة السلة

خالد العميري

عمان – يواصل اتحاد كرة السلة، توجيه دعوات رسمية لعدد من المنتخبات القوية، لاستمزاج رأيها في المشاركة بالنسخة العاشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، والتي ستقام خلال الفترة من 25 تموز (يوليو) الحالي إلى 3 آب (أغسطس) المقبل، في إطار تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة الثلاثين من نهائيات كأس آسيا لكرة السلة، والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل في العاصمة الأندونيسية “جاكرتا”.

وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن اتحاد كرة السلة أجرى اتصالات هاتفية مباشرة خلال اليومين الماضيين مع عدد من ممثلي اتحادات المنتخبات الكبرى إلى جانب توجيه مخاطبات رسمية عبر (البريد الإلكتروني)، ودعوتهم للمشاركة في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني لكرة السلة، وهي: آيسلندا والبرتغال وسويسرا ومقدونيا والدنمارك وبلاروسيا، وإسبانيا “بطلة العالم”، التي توجت بلقب كأس العالم لكرة السلة (الصين 2019) بعد فوزها على الأرجنتين بنتيجة 95-75 في المباراة النهائية.

وأكدت منتخبات مصر وتونس والجزائر والسعودية والفلبين مشاركتها في البطولة إلى جانب الأردن حتى الآن، بينما ما يزال اتحاد كرة السلة ينتظر ردا من اتحادات، المغرب والتشيك وروسيا وألمانيا وصربيا واليونان لتأكيد المشاركة من عدمها، بعد اعتذار قبرص وأنغولا بشكل رسمي عن عدم المشاركة.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان في حديثه لـ (الغد): “هذه البطولة تحظى بمكانة خاصة على قلوب جميع الأردنيين، كونها تحمل اسم جلالة الملك عبدالله الثاني، كما أنها ستشكل محطة إعداد وتحضير قوية للمنتخب الوطني”، مبديا تعطشه لمشاهدة جماهير كرة السلة الأردنية وهي تزين مدرجات صالة الأمير حمزة في البطولة ضمن النسبة التي أقرتها الحكومة (30 %).

ويسعى اتحاد كرة السلة من خلال إقامة هذه البطولة التي ستضم 8 منتخبات، إلى تحضير “صقور النشامى” بأفضل طريقة ممكنة، على أن تتبعها المشاركة في دورة دولية ودية ستقام في بيروت مطلع آب (أغسطس) المقبل، قبل أن تغادر بعدها بعثة المنتخب الوطني إلى أندونيسيا “جاكرتا” بحثا عن مشاركة قوية في نهائيات آسيا.

وانطلقت بطولة كأس الملك عبدالله الثاني في العام 2002 بتنظيم من اتحاد كرة السلة، ويتنافس فيها من 5 إلى 9 منتخبات، وتقام مرة كل عام، واستمر ذلك حتى العام 2008 ثم توقفت لمدة عامين، وبعد نسخة العام 2011، توقفت لمدة 9 سنوات، قبل أن تعود في العام 2020.

ويحمل المنتخب الوطني بالمناصفة مع لبنان، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 3 ألقاب لكل منهما، يليهما منتخبات تونس ومصر والسعودية بلقب واحد لكل منهم.