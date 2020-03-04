دعوة أندية المحترفين والنسوية لحضور مهرجان يوم المرأة

عمان – الغد – وجه اتحاد كرة القدم، الدعوة لاندية المحترفين، والاندية النسوية، لحضور المهرجان الكروي الذي سيقام السبت المقبل 7 آذار (مارس) الحالي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، برعاية سمو الامير علي بن الحسين، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

ويتضمن المهرجان، الذي سينطلق عند التاسعة صباحاً، العديد من الفعاليات المناسبة لجميع الأعمار، من حيث مباريات كرة قدم ترفيهية لمراكز الامير علي للواعدات، فيما سيشهد الختام مهرجان اعتزال اللاعبات الدوليات ستيفاني النبر، ياسمين خير، شروق الشاذلي، من خلال المباراة الودية بين المنتخب الوطني للسيدات، وفريق سيدات نجوم العرب.