دعوة السلط والأهلي للمشاركة ببطولة الأندية العربية لكرة اليد

بلال الغلاييني

عمان – أكد الاتحاد العربي لكرة اليد ومقره العاصمة السعودية الرياض إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 1 ولغاية 11 أذار (مارس) المقبل، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة كبيرة ونوعية من الأندية العربية، والتي اعتادت على المشاركة في هذه البطولة.

وينتظر أن يعلن الاتحاد العربي خلال الأيام القليلة المقبلة قائمة الفرق المشاركة في هذه البطولة، وعن تحديد موعد سحب القرعة وإصدار التعليمات الفنية والإدارية. ويأمل الاتحاد العربي مشاركة العديد من الأندية العربية في هذا الاستحقاق الكبير نظرا لأهميته وضرورة إقامته في هذا التوقيت، خصوصا وأن البطولة تعتبر محطة حقيقية للفرق المشاركة قبل موعد بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، والتي حدد الاتحاد الآسيوي العاصمة القطرية الدوحة مكانا لاستضافتها خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

الاتحاد الأردني وفور تسمله طلب المشاركة من الاتحاد العربي سارع إلى توجيه الدعوة إلى فريقي السلط والأهلي حسب ما تنص عليه تعليمات الاتحاد العربي بمشاركة فريقين من كل دولة، حيث يحمل فريق السلط لقب بطل كأس الأردن، وفريق الأهلي وصيفا له في آخر نسخة من بطولة كأس الأردن التي أقيمت العام الماضي، في الوقت الذي لم يعلن فيه ناديا السلط والأهلي موقفهما من هذه المشاركة، مثلما أشارت بعض المصادر إلى نية الناديين السلط والأهلي الإعتذار عن عدم المشاركة في هذه البطولة نظرا للتكلفة المالية العالية التي تترتب على مشاركة كل فريق.

من ناحية أخرى ينتظر أن يحدد الاتحاد العربي خلال الأيام المقبلة موعد دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها الانتخابي، والذي يشهد انتخاب مجلس إدارة جديد مدته أربع سنوات، حيث علمت “الغد” أن اتحادي المغرب ومصر طلبا استضافة هذه الاجتماعات تاركين للاتحاد العربي تحديد موعد انعقاده.

ويذكر أن السعودي محمد المنيع يرأس مجلس إدارة الاتحاد العربي الحالي، فيما يتبوأ رئيس الاتحاد الأردني د. تيسير المنسي منصب نائب الرئيس.

وكان الاتحاد العربي قرر قبل أيام تأجيل البطولة العربية الحادية عشرة للناشئين، والتي كان من المقرر أن تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 2 ولغاية 10 شباط (فبراير) الحالي، بيد أن اعتذار العديد من الاتحادات عن عدم المشاركة فيها في اللحظات الأخيرة جعل الاتحاد العربي يتخذ قرار التأجيل.