دعوة الشركات الأردنية الناشئة للمشاركة في المسابقة الدولية “climatech run”

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، الشركات الناشئة الأردنية وغيرها من الشركات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم للمشاركة في المسابقة الدولية Climatechrun2022 التي تم إطلاقها في إطار الاستعدادات لقمة المناخ COP27 المقرر انعقادها بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في تعزيز العمل المناخي، وتشجيع الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة من خلال التكنولوجيات الناشئة في مجال مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم في المسابقة https://climatechrun.com/ .

وتعد المُسابقة الدولية Climatech Run 2022، مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذ المسابقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، ومن مسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الأعمال، وأفريلابس والعديد من الشركاء الآخرين.

وتأتي المسابقة تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغيرات المناخية وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تمثل داعمًا لحلول التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لذلك فإن المسابقة تعمل من خلال مسارين الأول إتاحة الفرص للشركات التكنولوجية العاملة في مجال المناخ للمشاركة، للمساهمة بالحلول التي يقدمونها في إتاحة آليات مستدامة ومبتكرة للتعامل مع التغيرات المناخية وزيادة الوعي بخطورتها وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسبب فيها، والمسار الثاني يستهدف المتخصصين في مجال الفن الرقمي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة من خلال الأفكار المبتكرة لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز وسائل النقل الذكي والمستدام، موضحة أن مصر تستهدف تحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات واقعية وتدابير ملموسة خلال قمة المناخ COP27 من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن المبادرة التي نحن بصددها تأتي نتيجة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية ومسرعات الأعمال من أجل تحفيز الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ، واستقبال أفضل الأفكار من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، موضحة أن المبادرة تأتي ضمن عدد من المحاور التي تعمل عليها الوزارة استعدادًا لقمة المناخ وتماشيًا مع سعي الحكومة لدعم الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

شروط التقدم للشركات الناشئة

وفتحت المسابقة أبوابها أمام الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، للتقدم في 22 أغسطس 2022 ويستمر تلقي الأفكار والشركات المتقدمة لمدة شهر واحد، ثم بعد ذلك يتم عقد عدد من الفعاليات والندوات مع كافة المتقدمين من مختلف أنحاء العالم للتعريف بالمبادرة، قبل أن يتم اختيار الشركات المتأهلة إلى المراحل النهائية. وتبدأ المرحلة الثانية من المسابقة الدولية خلال فعاليات قمة المناخ COP27 حيث تتم إتاحة الفرصة للشركات المتأهلة لعرض أفكارهم والمشاركة في الأنشطة التي ستنفذ خلال مؤتمر المناخ أمام مختلف الأطراف المشاركة من الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

بينما تبدأ المرحلة الثالثة والنهائية عقب قمة المناخ COP27، والتي من خلالها يعمل الشركاء على دعم وتوجيه الشركات الناشئة والمتخصصين في الفن الرقمي، من خلال مجموعة رفيعة المستوى من المستشارين والمحكمين والخبراء الدوليين، لتعزيز قدرتهم على الوصول للأسواق وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع.

وتضع المسابقة الدولية Climatech Run 2022 عددًا من الشروط للشركات الناشئة الرابغة في التقدم وهي:- 1) أن يكون لديها مسار عمل فعلي لأكثر من عامين؛ 2) فريق عمل مكون من عضوين أو أكثر؛ 3) أن تتميز الفكرة بالاستدامة والابتكار وأن تطبق واحدة أو أكثر من التكنولوجيات الناشئة؛ 4) ألا تكون شركة تابعة لشركة قائمة؛ 5)أن يكون لدى الشركة نموذج أو منتج أولي ؛ أن يكون لدى الفريق المتقدم القدرة على التواصل والعرض وتقديم المشروع باللغة الإنجليزية. وسيكون لدى الفرق الفائزة فرصة للفوز بعدد من الجوائز، الجائزة الكبرى تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، والجائزة الثانية تبلغ 50 ألف دولار، والجائزة الثالثة 25 ألف دولار.

اهتمام خاص بقارة أفريقيا

وفي ظل أهمية العمل المناخي في قارة أفريقيا ودوره في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وعدم حصول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في القارة على التمويل والاستثمارات اللازمة حيث تتلقى فقط 0.2% مقارنة بنحو 94% من الاستثمارات للشركات في الولايات المتحدة وكندا والصين وأوروبا، فإن مسابقة Climatech Run 2022 تخصص جائزة لشركتين ناشئتين من قارة أفريقيا، كما سيتم دعوة أفضل 5 شركات ناشئة أفريقية لعرض أفكارهم خلال الحدث العالمي ضمن فعاليات قمة المناخ COP27. ومن المقرر أن تحصل أفضل شركة أفريقية ناشئة على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، بينما تحصل الشركة الحاصلة على المركز الثاني على جائزة بنحو 25 ألف دولار.

شروط التقدم في مسار الفن الرقمي

وفيما يتعلق بمسار الفن الرقمي، فإن المسابقة تشترط أن يكون عمر المتقدم تجاوز 18 عامًا وقت التقدم للمسابقة، وأن يكون الحد الأقصى للقطع التي يشارك بها 3 قطع فنية، وأن يتم تقديم العمل الأصلي فقط.

ويحصل المركز الأول في مسابقة الفنان الرقمي على جائزة كبرى بقيمة 5 آلاف دولار، والجائزة الثانية على نحو 3 آلاف دولار، والجائزة الثالثة 2000 دولار، ومن المقرر أن ينتهي التقدم لمسار الفن الرقمي في 22 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه سيتم إتاحة منصة إلكترونية تفاعلية للمسابقة العالمية ClimaTech Run بثلاث لغات هي العربي والإنجليزية والفرنسية، لإتاحة فرص التقدم للشركات الناشئة والمعنيين بالمسابقة، والرد على كافة الاستفسارات والتفاعل مع الخبراء والمحكمين .