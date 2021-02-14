دعوة القطاع التجاري والخدمي لأخذ الاحتياطات اللازمة خلال المنخفض

عمان- الغد- دعت غرفة تجارة الاردن القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة إلى اتخاذ الاستعدادات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقع ان تؤثر على المملكة خلال الايام المقبلة حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم.

وشددت الغرفة في بيان صحافي اليوم، على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، خاصة بالاسواق التجارية الواقعة بالمناطق المنخفضة والتعامل بجدية مع ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى والبلديات من تحذيرات وإرشادات.

ودعت التجار الى التقيد بالإرشادات التوعوية التي تصدر خلال الظروف الجوية، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ولتلافي تعرضهم لحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية، وتعرض منشآتهم وأعمالهم للمخاطر.

واوضحت الغرفة أن الالتزام بالإرشادات يساعد في تقليل الأضرار التي قد تنجم عن وقوع حوادث خلال الحالة الجوية المتوقعة وتسهم في حماية الممتلكات وبخاصة فيما يتعلق بعدم ترك البضائع بالمناطق المنخفضة.