دعوة المؤسسات الدولية لترتيب مديونيتها على المملكة

هبة العيساوي

عمان- في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة نتيجة جائحة كورونا، تظهر ضرورة اللجوء إلى طلب ترتيب جدولة الديون الخارجية على المملكة نتيجة أزمة كورونا.

ورأى الخبراء في حديث لـ “الغد” أنه إلى جانب ضرورة شمول الأردن ضمن الدول التي بحاجة إلى تمويل مباشر لمواجهة تأثير أزمة كرورنا على الاقتصاد من البنك الدولي، معتبرين أن هذا الخيار يعد أمرا ايجابيا لتخفيف الاعباء على المالية العامة.

وارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى 30.214 مليار دينار (42.62 مليار دولار)، بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ليمثل 96.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2020.

وأظهرت آخر بيانات لوزارة المالية الأردنية، ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنهايةأول شهر من العام الحالي، بنحو 12.5 مليون دينار ليصل إلى 12.351 مليار دينار، تمثل 39.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2020، مقابل 12.338 مليار دينار تمثل 39.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره للعام 2019.

وزير المالية الأسبق محمد ابوحمور قال إنه وفقا لتصنيف البنك الدولي يعتبر الأردن من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض وليس الفقيرة، لذلك الدول الكبرى تدرس تأجيل الديون على الدول الفقيرة لذلك لن نستفيد من ذلك التوجه.

وأضاف ابوحمور “قد لا نكون مؤهلين لجدولة ديوننا من الدول المقرضة، وتحديدا أن سندات اليوروبوند المصدرة وقروض صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي هي عادة غير قابلة لإعادة الجدولة إلا في حال وجود ظروف استثنائية أو تفاوض.

إلى ذلك قال أبو حمور إن “في حال تسنت لنا الفرصة للتفاوض على ترتيب جدولة الديون الخارجية مع الصندوق أول البنك الدولي وتم تأجيل تسديد الأقساط والفوائد فإن ذلك سيعزز احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي”.

وبين أن الفائدة أيضا من تأجيل سداد الديون يعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للموازنة بمقدار تلك الأقساط والفوائد المؤجلة وتقليل الاحتياج للتفاوض على قروض جديدة.

ورأى ابوحمور أن ذلك يعني “ايجاد فسحة للحكومة لكي تستطيع العمل براحة على موازنة التمويل في الموازنة العامة “.

وأضاف “أتوقع أن الحصول على القروض الجديدة صعب في ظل الظروف الحالية في العالم لذلك فإن فكرة التفاوض على إعادة جدولة الديون من كل الدول أو الجهات المقرضة هي الفكرة الأهم، كوننا في هذا الظرف الاستثنائي ضمن اتفاقات معينة”.

أما بالنسبة للدين الداخلي الذي معظمه سندات وأذونات خزينة قال ابوحمور أنه في ضوء أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة هذا سينعكس أن الحكومة تقوم بتبديل السندات والأذونات التي لديها سواء كانت مستحقة الدفع أو غير مستحقة بسندات وأذونات جديدة بفائدة أقل.

ورأى ابوحمور أن ذلك يقلل من خدمة الدين الداخلي وبذلك يقلل عجز موازنة العامة.

بدوره رأى وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ أنه يجب أن يتم إعادة التفاوض حول برنامج الأردن مع صندوق النقد الذي تم الاتفاق عليه لأنه بني على موازنة العام الحالي قبل الدخول في ظروف أزمة “كورونا”.

وأضاف الحافظ أنه بناء على ذلك “تم منح الأردن قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار 4 سنوات لتنفيذه وكان ذلك على ضوء ايرادات ونفقات تأشيرية محددة ولكن هذا الكلام تغير في ظل ظروفنا الاستثنائية ووقف عجلة الاقتصاد الأردني”.

وبين أن وقف عجلة الاقتصاد يعني انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية المتوقعة والمقدرة شهريا بنحو 600 مليون دينار، في ظل بقاء التزام الحكومة بنفقاتها ويضاف إليها الأعباء الجديدة في ظل الجائحة التي يشهدها العالم.

وأكد الحافظ أن الجميع يشهد بالجهود التي قامت بها جميع الجهات المسؤولة في المملكة لمواجهة الوباء وهذا الكلام يحتاج دعم مادي للاستمرار بالوقف والتصدي له وتحديدا أنه جاء في وقت أصلا يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ارتفاع المديونية وعجز الموازنة.

ورأى أن على الحكومة أن تبدأ ببرنامج جديد ذو مسارين، الأول أن يكون للأردن حصة كما للدول الأخرى من مساعدات ومنح صندوق النقد أو البنك الدولي لكي تستطيع الدول مواجهة أزمة كورونا وتحديدا بتذكير العالم أن الأردن تحمل جزءا كبيرا من أعباء اللجوء السوري.

والمسار الثاني برأي الحافظ هو أن يتم التفاوض على إعادة جدولة المديونية الخارجية كاملة سواء القروض السيادية أو التجارية ما يشمل قروض نادي باريس ونادي لندن.

وبين الحافظ أنه إذا طلب الأردن تخفيف عبء المديونية من دول كبرى ربما يقولون أن دول العالم كلها تأثرت من هذه الأزمة ولكن نحن نقول أن الموضوع يقارن نسبيا أي بمعنى أن تأثر الأردن لن يكون كتأثر ألمانيا مثلا.

وأكد أنه يجب أن ينظر للأردن وفقا لموقعه وظروفه الجيوسياسية والضغط على الموارد بوجود اللاجئين، وتذكير الدول الخليجية بضرورة دعم الأردن للاستمرار والصمود بتكاتف وتعاون.

من جانبه رأى وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة أن إعادة جدولة ديون الأردن مطلوب وجيد ولكنها ليست عملية سهلة ويمكن أن يكون ضمن نطاق ضيق.

وقال مدادحة إنه يمكن بالاتفاق والتفاوض مع بعض الصناديق العربية ودول كبرى على إعادة جدولة الديون ضمن اتفاق ثنائي وليس ضمن نطاق واسع، وهذا يسمح للحكومة توفير سيولة لمواجهة التزاماتها.

ورأى أنه على المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي أن تعمل عملية إعادة تمويل للدول لمواجهة وباء كورونا ومنها الأردن ذو الموارد المحدودة.

وأكد مدادحة أن الأردن يصنف من الدول متوسطة الدخل وبالتالي ربما لن تكون أمامه فرصة لتأجيل قروض ولكن فرصته تكون أكبر في إعادة التمويل.