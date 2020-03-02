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دعوة المتضررين من إلغاء العمرة لمراجعة الشركات لاسترجاع أموالهم

منذ 8 دقائق

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عمان- الغد- دعى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري المواطنين الذين تأثروا بقرار السلطات السعودية بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، مراجعة شركات الحج والعمرة التي تعاقدوا معها لاسترجاع رسوم تأشيراتهم وأجور الخدمات.
وأضاف الحياري بأن وزارة الحج والعمرة السعودية كانت قد أعلنت عن آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات بعد قرار السلطات السعودية بالتعليق المؤقت للعمرة.

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