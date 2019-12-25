دعوة المعلمين الأردنيين للمشاركة بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

عمان- دعت وزارة التربية والتعليم المعلمين للمشاركة في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الثالثة وذلك للعام الدراسي 2020/2019.

وكانت اللجنة العليا للجائزة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب المشاركة للمعلمين الأردنيين في الجائزة التي تهدف الى الارتقاء بمستوى المعلمين والعملية التعليمية والتربوية، وتحفيز المعلمين المتميزين والمبتكرين وتكريمهم، والمساهمة في إعداد كفاءات المستقبل في الميدان التعليمي.

كما تهدف الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المجال التعليمي، واستشراف وتطوير معايير التميز والابتكار التعليمي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتقدير المؤسسات والشخصيات الداعمة لقطاع التعليم.

وبدأت اللجنة استقبال طلبات المترشحين للجائزة لهذه الدورة منذ بداية الشهر الحالي وحتى الخامس عشر من شهر آذار (مارس) المقبل.

وتستند المنافسة في الجائزة، التي ستعلن نتائجها في شهر تشرين الأول من العام المقبل، الى خمسة معايير رئيسية وهي: التميز في الإنجاز، والإبداع والابتكار، والتطوير والتعليم المستدام، والمواطنة الإيجابية والولاء والانتماء الوطني، بالإضافة إلى الريادة المجتمعية والمهنية.

وتبلغ قيمة الجائزة نحو 6 ملايين درهم إماراتي موزعة على ستة معلمين فائزين على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى دورات تدريبية لأفضل 30 معلمًا مشاركًا بالجائزة على مستوى الوطن العربي.

ودعت وزارة التربية والتعليم الراغبين بالترشح للمنافسة على الجائزة والتقدم لها التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة ( www.mbzaward.ae )، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني لمنسقة الجائزة ميساء حماد/ قسم المنظمات الدولية في إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي في الوزارة ([email protected]).- (بترا)