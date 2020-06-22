دعوة المكاتب السياحية لتسوية الشكاوى المقدمة بحقهم

عمان- دعت وزارة السياحة والآثار، مكاتب وشركات السياحة والسفر إلى التعميم على أعضائها للمبادرة بتسوية الشكاوى المقدمة بحقهم قبل التقدم بأي طلب لإستعادة الكفالات البنكية العائدة؛ تفاديا لعدم قبول طلباتهم.

وأوضحت الوزارة في كتابها الموجه للجنة إدارة جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر المؤقتة أمس الأحد والذي حصلت (بترا) على نسخة منه، أن هذه الدعوة جاءت في ضوء إعادة الوزارة الكفالات البنكية المودعة لديها إلى مكاتب وشركات السياحة والسفر، وتنفيذا لأمر الدفاع 13 الصادر بهذا الخصوص.

وقال أمين سر الجمعية كمال أبو ذياب لــــ(بترا)، إن أغلبية المكاتب السياحية لن تسحب أو تستعيد كفالاتها نظرا لأن مهلة إعادة الكفالة تبلغ نحو 5 أشهر، وهي مدة قصيرة لن تستفيد المكاتب منها، لا سيما أنه في بداية ترخيص عام 2021 ستعاد هذه الكفالات البنكية.

وبين أن الجمعية طالبت الوزارة بإيجاد بدائل مناسبة للكفالات لمدة 3 أعوام وليس 5 أشهر، لافتا إلى أن نسبة الشكاوى المقدمة على المكاتب قليلة، وكافة المكاتب تقدم خدمة جيدة باحترافية عالية لعملائها وزبائنها، مؤكدا في الوقت ذاته أن على المكاتب المقدمة بحقها شكاوى تصويب أوضاعها ليتم إعادة الكفالات إليها.

بترا