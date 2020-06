دعوة ترامب الجيش لإخماد الاحتجاجات .. المخاطر والتداعيات

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مجموعة من الخبراء – (فورين بوليسي) 4/6/2020

يوم الأربعاء، خرج قادة عسكريون حاليون وسابقون برسائل قوية ضد دعوات الرئيس دونالد ترامب لنشر الجيش الأميركي لقمع الاحتجاجات التي تجري على الصعيد الوطني ضد الظلم العنصري، والتي أثارها القتل البشع للمواطن الأميركي من أصل أفريقي، جورج فلويد، على أيدي الشرطة في مينيابوليس.

ما الذي يعنيه قيام الجنود بإخماد الاحتجاجات بالنسبة للولايات المتحدة؟ طلبت مجلة “فورين بوليسي” من ستة قادة عسكريين وخبراء أمنيين سابقين الإجابة عن السؤال والتعليق على الموقف، وهم: جون ألين، لوري ك. ساتون، دانا بيتارد، ريتشارد ك. بيتس، هارولد هونغجو كوه، وبيتر فيفر.

* * * *

الشعب الأميركي قد يجد نفسه قريباً

وقد أصبح “العدو”

جون ألين

– يؤدي كل فرد من أفراد الجيش الأميركي -سواء كان في الخدمة الفعلية، أو الحرس الوطني، أو الاحتياطي- قسماً ينص على “دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه ضد جميع الأعداء، الأجانب والمحليين”. هذا هو تعهدهم الرسمي الذي يقع في صميم خدمتهم لأميركا. وقد أظهر التاريخ أن هناك في الحقيقة فترات يمكن أن تصل فيها التهديدات أو الاضطرابات الداخلية إلى مستوى يتطلب المشاركة المباشرة للقوات الفيدرالية للحفاظ على السلام. ومع ذلك، فإن هذا الوقت ليس واحدة من تلك اللحظات.

إذا شرع الجيش في تحمل المسؤولية الأساسية عن تطبيق القانون في الولايات المتحدة، أخشى أن الشعب الأميركي قد يرتدي قريباً -ضد رغباته- عباءة “العدو”. وهذا ببساطة غير مقبول، خاصة في هذه اللحظة المروعة من الألم الوطني الناجم عن مقتل جورج فلويد وآخرين، ومن ضغوط “كوفيد-19″، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب من القيادة الوطنية الأميركية. إن نشر الجيش ضد مواطني الولايات المتحدة يبعث برسالة خاطئة في اللحظة الخاطئة ويتعارض مع كل ما يمثله الأميركيون كشعب. إن المخاطر كبيرة، ويجب أن نكون أفضل من هذا.

* * * *

يجب أن تأتي الدعوة لاستخدام القوة من حُكام الولايات

لوري سوتون

– طوال ما يقرب من 40 عاماً في الخدمة العامة -بصفتي طبيبة نفسية بالجيش الأميركي، وضابطاً عاماً متقاعداً، ومفوضاً لمدينة نيويورك- أصبحت أقدّر عالياً الثقة والحكم والشرعية التي تعتمد عليها شخصية وعادات القيادة المبدئية. أولئك الذين عُهد إليهم بقيادة كنز أميركا -بناتها وأبنائها- يعرفون الآثار الأخلاقية والعذاب الشخصي المرتبط بإصدار الأوامر للقوات ووضعها في طريق الأذى.

يجب التعامل مع استخدام القوة بحذر وضبط للنفس، حتى عندما يكون ذلك ضرورياً ومعقولاً ومتناسباً. عندما يتم النظر إلى القوة على أي مستوى -محلياً أو على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي- واعتبارها غير ذلك، فإن نسيج المجتمع المدني يشرع في الانهيار.

وبالتالي، فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه لا علاقة له بما إذا كان يجب نشر القوات الفيدرالية في أي وقت لتهدئة الاضطرابات الداخلية، ولكن ما إذا كانت الحقائق على الأرض تتطلب في لحظة معينة تعزيزاً إضافياً. ويجب أن يأتي هذا الحكم من حكام الولايات، بممارسة سلطتهم القانونية للقيام بذلك. وما لم وحتى يكون لأمر كذلك في هذه الحالة، يجب أن تبقى القوات الفيدرالية في مواقعها، في معسكراتها، وفي مراكزها.

* * * *

دعوا سلطات إنفاذ القانون والحرس الوطني يتعاملون مع هذا

دانا بيتارد

– إنه لأمر لافتٌ حقاً عندما يشعر رئيسان سابقان لهيئة الأركان المشتركة -الجنرال مارتن ديمبسي والأدميرال مايك مولن، وكلاهما عملت معه سابقاً- بالحاجة للتحدث ضد استخدام الجيش على الأراضي الأميركية خلال أزمة داخلية.

نحن في وقت عصيب في بلدنا الآن، بين الوباء والبطالة غير المسبوقة، بالإضافة إلى تفجُّر شيء كان يمور تحت السطح لفترة طويلة.

هناك مناسبات استخدمنا فيها الجيش في الأزمات المحلية بالتشاور مع حكام الولايات. لا أعتقد أننا وصلنا إلى تلك النقطة بعد. عند هذه النقطة، ما يزال ما يحدث شيئاً يمكن لمؤسسات إنفاذ القانون التعامل معه -والحرس الوطني، بالمناسبة، مدرب على مواجهة الاضطرابات المدنية.

* * * *

معبأ في خطاب حقير من زعيم بغيض.. وإنما ليس من دون سابقة

ريتشارد ك. بيتس

لكم في هذا من مفارقة: في الأصل كان العنصريون واليمينيون هم الذين عارضوا بشدة نشر القوات الفيدرالية لقمع الاضطرابات المحلية؛ والآن، أصبح مناهضو العنصرية والليبراليون هم الذين يدينون محاولة الرئيس دونالد ترامب للقيام بذلك. حتى أن البعض يؤكدون أن ذلك سيكون غير قانوني.

كان الجنوبيون البيض والحزب الديمقراطي هم الذين دفعوا قانون “بوسي كوميتاتوس” للعام 1878 الذي يحظر استخدام القوات الفيدرالية لفرض القانون في الولايات. وقد أرسى هذا نهاية إعادة التشكيل في الكونفدرالية السابقة ومكن من إعادة إخضاع الأميركيين من أصل أفريقي. ومع ذلك، ظل الغموض القانوني قائماً: يجيز “قانون العصيان” للعام 1807 استخدام القوات الفيدرالية، وتم استدعاؤه مرات عدة، في كثير من الأحيان لحماية المواطنين السود الضعفاء.

في العام 1863، قتلت أعمال الشغب في مدينة نيويورك أكثر من 100 أميركي من أصل أفريقي قبل أن يقوم بإخمادها جنود الجيش الأميركي ومشاة البحرية مع ميليشيات الولاية. وفي العام 1957، نشر الرئيس دوايت د. أيزنهاور عناصر من الفرقة 101 المحمولة جواً وحرس أركنساس الوطني الفيدرالي لحماية إلغاء الفصل العنصري في المدارس في ليتل روك. وبعد خمسة أعوام، أرسل جون ف.كينيدي وحدات الجيش ضد مثيري الشغب البيض الذين يحتجون على الاندماج في جامعة ميسيسيبي. وأرسلهم خليفته، ليندون جونسون، في العام 1967 لقمع أعمال الشغب في ديترويت (حيث تسببوا في خسائر بشرية أقل من قوات الحرس الوطني غير الفعالة التي تستمتع بالضغط على الزناد)، ثم مرة أخرى في العام 1968 لتهدئة واشنطن (حيث لم يلق أي من القتلى الـ13 حتفه على أيدي أفراد الجيش). كما أرسل جورج إتش دبليو. بوش جنوداً من الجيش ومشاة البحرية إلى لوس أنجيلوس في العام 1992. وتضمنت بعض هذه الحالات عنفاً أكثر شدة مما شهدناه بعد مقتل فلويد حتى الآن، وبعضها أقل.

كالعادة، كان خطاب ترامب وأفعاله دنيئة ومثيرة للقلق، ورغبته في استخدام الجيش غير ضرورية طالما أن العنف لا يطغى على قدرات الشرطة والحرس الوطني. لكن إسناد معارضة الرئيس الحالي البغيض إلى فكرة أن استخدام الجيش لإنفاذ القانون غير مسموح به سيكون بمثابة إنكار لسوابق تاريخية وفيرة، والتي خدم الكثير منها العدالة أكثر من الخسة الترامبية.

* * * *

حلفاؤنا يشاهدون بخوف وصدمة

ويبكون على هذا البلد

هارولد هونغجو كوه

في هذه اللحظة الحاسمة، ومن أجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية، لف الرئيس الأميركي نفسه بعباءة الدين، والجيش، وسيادة القانون لأداء حفلة تنكرية معادية تماماً لكل من هؤلاء. فقد انتهك التفويض الأساسي للكتاب المقدس الذي وجه إلى محبة الناس بعضهم بعضاً وليس إلى شيطنة الآخر. وانتهك العقيدة العسكرية الأساسية، حيث لا يرسل القادة المدنيون جنوداً أميركيين إلى أراضي الولايات المتحدة لمهاجمة مواطنيهم الذين يمارسون حقوقهم الدستورية بشكل سلمي. كما انتهك قانون الأرض، وداس على تعليمات الدستور التي تنص على احترام “حق الناس في التجمع في سلام، ومناشدة الحكومة لمعالجة المظالم”. ولم يصرح الكونغرس، بل إنه منع في الواقع، نشر الجيش الأميركي في الشوارع الأميركية، خاصة عندما يطالب المواطنون بشكل قانوني بإجراء تحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بوحشية الشرطة.

إن حلفاء أميركا في جميع أنحاء العالم يراقبون خائفين، مصدومين وممتقعين، وهم يبكون على كيفية تدهور البلد الذي يحترمونه على يد قادته. وفي هذه اللحظة التاريخية، عندما نحتاج إلى قيادة جادة للتعامل مع المزيج السام بطريقة فريدة من الوباء والركود الاقتصادي والخلاف العنصري، من العار على رئيس هيئة الأركان المشتركة، والمدعي العام، والمشرعين الجمهوريين، تمكين هذه التمثيلية. وأقول لهؤلاء الذين يمكّنون هذه التمثيلية المثيرة للاشمئزاز: أليس لديكم أي لباقة، ودعم، واحترام للذات، وحب لهذا الوطن؟

* * * *

استخدام الجيش في الصراعات الحزبية سيأتي بنتائج عكسية

بيتر فيفر

ثمة سوابق تاريخية وافرة لتعبئة الحرس الوطني -وحتى الجيش الناشط في الخدمة- لإخماد صراع داخلي. ومع ذلك، حتى عندما يتم التغلب على قدرات المسؤولين المحليين عن تطبيق القانون ويطلب الحكام المساعدة، فإن هذه تظل مهمة محفوفة بالمخاطر للوحدات العسكرية، التي تفضل عموماً البقاء خارج الصراعات الداخلية. وفي الوضع الحالي، لا يطلب حكام الولايات المساعدة.

كان الرئيس دونالد ترامب بصدد زج وحدات فيدرالية في وضع مشحون سياسياً لما بدا أنها أسباب حزبية: رغبة في استبدال التقارير المدمرة سياسياً عن لجوء الرئيس للاحتماء في قبو البيت الأبيض، بصور أكثر إيجابية عن توليه زمام الأمور. إن استخدام الجيش كخلفية لفرصة التقاط الصور الفوتوغرافية هو شيء فعلته كل إدارة في العصر الحديث، ولكنه يأتي دائماً بثمن. إنه يجر الجيش إلى الشجارات الحزبية ويجعل التقديرات العامة لكفاءة وموثوقية الجيش كمؤسسة متدنية. إذا كان هناك تهديد حقيقي يتوجه إلى المواطنين والذي لا يمكن لجهات إنفاذ القانون التعامل معه، فإن الجمهور سيرحب بالمساعدة العسكرية لتقديم الدعم. أما إذا كان الجيش يستخدم كأداة تعزيز للتطاحن السياسي، فإن ذلك سيأتي حتماً بنتائج عكسية.

* * * *

*جون ألين: رئيس معهد بروكينغز، جنرال متقاعد من مشاة البحرية الأميركية من فئة الأربع نجوم، والقائد السابق لقوة المساعدة الأمنية الدولية التابعة لحلف الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان.

*لوري سوتون: عسكرية سابقة برتبة عميد، وأرفع طبيبة نفسانية في الجيش الأميركي، تترشح حاليًا لشغل منصب عمدة مدينة نيويورك.

*دانا بيتارد: اللواء المتقاعد في الجيش الأميركي والمؤلف المشارك لكتاب “مطاردة الخلافة: حرب أميركا على داعش وفجر خلية الضرب”.

*ريتشارد ك. بيتس: مدير معهد سالتزمان لدراسات الحرب والسلام بجامعة كولومبيا، وزميل رفيع مساعد في مجلس العلاقات الخارجية، ومؤلف كتاب “القوة الأميركية”.

*هارولد هونغجو كوه، أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، المحرر المؤسس لـ”الأمن العادل”، والمستشار القانوني في وزارة الخارجية من 2009 إلى 2013.

*بيتر فيفر، أستاذ العلوم السياسية والسياسة العامة في جامعة ديوك، حيث يدير “برنامج في الاستراتيجية الأميركية الكبرى”.

*نشرت هذه الآراء تحت عنوان: The Stakes Are High, and We Must Be Better Than This