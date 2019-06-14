دعوة قطر واستراليا للمشاركة في كوبا أميركا 2020

ساو باولو- أعلن الباراغوياني أليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) الخميس توجيه دعوة لقطر واستراليا للمشاركة في مسابقة كوبا اميركا 2020 التي تستضيفها الارجنتين وكولومبيا.

وجاءت تصريحات دومينغيز خلال مؤتمر صحافي عقده في ساو باولو عشية انطلاق نسخة 2019 من المسابقة القارية في البرازيل، والتي تشارك فيها قطر واليابان بدعوة من الاتحاد القاري، وقال “قررنا دعوة بطل كأس آسيا الحالي، قطر وحامل اللقب في النسخة السابقة استراليا للمشاركة في بطولتنا. سيخوضان بطولة كوبا اميركا 2020”.

وستقام مسابقة كوبا اميركا العام المقبل بخلاف العادة، بعد أن تمنى “كونميبول” ان تجري البطولة في نفس العام الذي تنظم خلاله كأس أمم اوروبا بدءا من عام 2020، من اجل تسهيل مسألة التحاق اللاعبين من قارة اميركا الجنوبية والذي يخوضون غمار الدوريات الاوروبية بصفوف منتخباتهم وارضاء للاندية الاوروبية التي تعاني من تحرير لاعبيها لالتزاماتهم الدولية.

ورد كريس نيكو رئيس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم على دعوة بلاده للمشاركة في كوبا اميركا 2020 قائلا “نحن سعيدون لمشاركة منتخبنا في هذه المسابقة العريقة للمرة الاولى في تاريخنا”.

وتابع “سيستفيد فريقنا من الخبرة التي سيكتسبها من جراء اللعب امام أبرز اللاعبين في العالم”.

ولم يحدد “كونميبول” الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لكوبا اميركا 2020، مؤكدا أنه سيتخذ القرار النهائي بعد قرابة 15 يوما. (أ ف ب)