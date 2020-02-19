دعوة لإدراج رحاب ضمن الخريطة السياحية

المفرق– اوصى المشاركون في دورة تدريبية متخصصة في تصميم وادارة حملات كسب التأييد، بتشكيل لجنة لإدراج منطقة رحاب ضمن الخريطة السياحية الاردنية، الامر الذي سينعكس ايجابا على تحسين واقع حياة المواطنين من خلال المشروعات السياحية.

واختتمت فعاليات الدورة التي نظمها مركز شباب رحاب النموذجي اليوم الاربعاء بمشاركة 20 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 18-24 عاما، واستمرت ثلاثة ايام.

واشتملت الدورة على معارف ومهارات حديثة في مجال كسب التأييد ضمن منهجية الخمس خطوات التي تستند الى دراسة وتحليل المشكلات وتحديد ساحة المناصرة ثم تحديد الرؤية وبناء خطة الحملة قدمها المدرب أحمد النداف اضافة الى تطبيق عملي للمهارات المكتسبة حيث تم تقديم خمسة مقترحات لخطط حملات كسب التأييد.

وقال رئيس مركز شباب رحاب الدكتور عيسى الحراحشة ان المركز يتبنى خططا لانشطة ريادية يقودها الشباب انفسهم ما يساعد في تنمية مهارات القيادة لديهم ويزيد من فاعليتهم في التأثير بمجتمعاتهم، مشيرا الى ان هذه الانشطة تأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب تنفيذا لرؤى جلالة الملك بدعم الشباب ومساندتهم في جميع المجالات. ووزع رئيس بلدية رحاب الجديدة الدكتور حسين الزيود الشهادات على المشاركين، مبديا حرص البلدية على دعم هذه الافكار النيرة التي يقودها الشباب.

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