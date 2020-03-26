دعوة لإشراك القطاع الخاص في مناقشة آليات تطبيق قرارات توريد المواد للأسواق

عمان – الغد – دعا ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس الحكومة والجهات ذات الاختصاص، قبل إصدار اي قرار دفاع، إلى الاجتماع مع القطاع الخاص لايجاد آليات تطبيقه ومخرجاته واستثناءاته لعدم اي ارباك للقطاع التجاري والمواطنين وذلك تخفيفا من الازدحامات.

ودعا الجليس الذي يشغل كذلك النائب الثاني لغرفة تجارة الأردن الجهات المعنية ان يسمح لمحال المنظفات وورق الصحي والمستلزمات الطبية وبيع الدواجن واللحوم والمجمدات بفتح ابوابها يومين بالاسبوع الاثنين والخميس وداخل الأحياء السكنية أسوة بالبقالات من أجل الحفاظ على قوت الغذاء مكتملا لعدم استغلال واحتكار هذه السلع من قبل بعض ضعفاء النفوس.

وثمن الجليس القرارات الحكومية التي تصدر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعيا المواطنين لعدم التهافت على المحال وذلك لوجود كميات كافية لسد حاجة السوق المحلية.

وطالب الجليس من أصحاب المحلات التي تم السماح لها بفتح ابوابها من وجود كافة إجراءات السلامة التي أعلنت عنها الجهات المعنية.