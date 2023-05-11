دعوة لتسهل استيراد الأجهزة الخلوية المجددة

دعا رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أحمد علوش، إلى إيجاد آليات تسهل استيراد الأجهزة المجددة التي لا تزال تواجه منعا من الدخول للأسواق المحلية، وتوفرها للمستهلكين بأسعار معقولة ضمن ضوابط محددة توفر الحماية للمستهلك.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أهمية التعاون مع الجهات المعنية، لوضع استراتيجية شاملة تشجع استخدام الأجهزة الخلوية المجددة وتسهيل توفيرها في الأسواق.

وأوضح أن سبب منع استيراد تلك الأجهزة يعود لحماية المستهلك من أي عمليات تلاعب أو احتيال، رغم الإقبال العالمي عليها، نظرا للفوائد البيئية والاقتصادية التي تقدمها، وأهمية التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في استهلاك الإلكترونيات.

ولفت إلى أن السماح بدخول الأجهزة المجددة إلى الأسواق المحلية، سيزيد من تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويقدم لهم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.-(بترا)