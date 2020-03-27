دعوة لتوفير إجراءات وقائية لكبار السن ضد “كورونا”

رانيا الصرايرة

عمان _ في الوقت الذي يشيد فيه تحالف “بثينة” لحقوق كبار وكبيرات السن الذي يضم في عضويته أكثر من 450 هيئة ومؤسسة وأفراد من كافة محافظات المملكة، بالإجراءات والإرشادات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة الأردنية والتي ساهمت بشكل كبير في عدم تسجيل أية إصابة بالفيروس في الأردن الى الآن، إلا انه يدعو كافة الجهات ذات العلاقة الى إيلاء المزيد من الاهتمام بأكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وهم كبار وكبيرات السن.

ودعا تحالف “بثينة” الذي تنسق انشطته جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” وزارة الصحة الى العمل على إصدار تعليمات وإرشادات موجهة الى كبار وكبيرات السن وأسرهم بشكل خاص والى مقدمي الخدمات والرعاية توضح فيها كيفية وقاية كبار وكبيرات السن من الإصابة بالفيروس، والإجراءات الواجب إتخاذها لحمايتهم وهي بكل تأكيد إجراءات وقائية إضافية قد تختلف عن الإجراءات الوقائية الموجهة الى كافة المواطنين، خاصة وأن العديد من كبار وكبيرات السن لا يمكنهم الوصول الى وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التواصل مع الآخرين مما يضعف فرصهم في الحصول على الإرشادات في الوقت المناسب.

كما تدعوان الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة الى التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من كبار وكبيرات السن، وعلى الفئات المعرضة للعنف والاستغلال وإساءة المعاملة، الى جانب كبار وكبيرات السن في المراكز الإيوائية.

وفي حال تعرض أي من كبار وكبيرات السن للإصابة (لا سمح الله)، فإن على الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة إيلاء الاهتمام بهذه الفئة والإستجابة الفورية في العلاج والمتابعة وإعادة التأهيل، وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على التعامل مع كبار وكبيرات السن.