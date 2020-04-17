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دعوة لعرس على “فيسبوك” في العقبة.. والمحافظ يوقف الاحتفال

منذ 32 دقيقة

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أحمد الرواشدة

العقبة- أحال محافظ العقبة غسان الكايد أحد المواطنين إلى الجهات المختصة لتوجيهه دعوة للمواطنين عبر صفحته على “فيسبوك” لمشاركته أفراحه بزواج ابنه، بحسب مصدر خاص لـ”الغد”.
وأضاف المصدر أن المحافظ اتخذ الإجراءات القانونية بحقه وربطه بكفالة عدلية لمخالفته قانون الدفاع 3/2.
وقال المصدر إن الإجراءات المتخذة بحق المواطن هي رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه بمخالفة القانون و استغلال رفع الحظر عن العقبة مؤكدا أنه لا تهاون مع كل مخالف وسيكون السجن مصيره حفاظا على العقبة خالية من وباء كورونا.
وكان أحد المواطنين قد حدد للمواطنين مكان وزمان وعنوان احتفاله بزواج ابنه على “الفيسبوك” مرحبا بمشاركتهم غير آبه بالمخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه التجمعات وضاربا بذلك عرض الحائط بكل القوانين السارية.
ويذكر أن السلطات المحلية في العقبة تشدد قبضتها على كل من يخالف القوانين في ضوء رفع الحظر عن المدينة وعودتها لحياتها الطبيعية ضمن الشروط المعلنة من قبل المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات.

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