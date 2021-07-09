دعوة للاستفادة من دوام مديريات وزارة العمل أيام السبت

عمان – الغد- دعت وزارة العمل الجمعة، أصحاب العمل إلى الاستفادة من دوام مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في عمّان والمحافظات ومديرية العاملين في المنازل أيام السبت خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء وبدأت في 4 تموز/يوليو الحالي وتستمر حتى 2 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن “دوام مديرياتها ومكاتبها أيام السبت سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء”، علما بأن “دوامها في باقي أيام الأسبوع خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 5 مساء”.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الزيود، إن “قرار الوزارة بتمديد ساعات عمل مكاتبها ومديرياتها خلال فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، يهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والتخفيف عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم أثناء مراجعتهم لها”.

وأكد الزيود، “حرص الوزارة على أن يستفيد أكبر عدد من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم”.