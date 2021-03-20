دعوة للتبليغ عن المحتالين باستخدام السحر والشعوذة

عمان-الغد- تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية مع عدد لا بأس به من قضايا الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باستخدام اسلوب السحر والشعوذة والمعالجين الروحانيين.

وأوضحت في بيان السبت، أن الضحايا كانوا قد وقعوا ضحية فضولهم وتعلقهم بمعرفة المجهول واعتقادهم بصدق السحر والشعوذة وتم استغلالهم من قبل مجرمين امتهنوا هذه الاساليب المضللة قاموا باختراق خصوصية الضحايا وابتزازهم والاستيلاء على اموالهم بالايهام والخديعة.

وأهابت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية المواطنين والمقيمين بعدم اللجوء لمثل هذه الاساليب التي تعرض حياتهم واموالهم للضياع والخطر وتدعو الى التبليغ عن كل من يمتهن هذه الاساليب الجرمية حماية للمواطن والمجتمع .