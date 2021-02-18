دعوة لوسائط النقل العام بتوخي الحيطة والحذر خلال نقل الركاب

عمن- الغد- أوعز وزير النقل المهندس مروان الخيطان لهيئة تنظيم النقل البري للتعميم على كافة مشغلي وسائط نقل الركاب بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن مديرية الامن العام ومديرية الدفاع المدني خلال تقديم خدمات نقل الركاب خلال المنخفض الجوي الحالي وذلك لحماية الأرواح والحفاظ على مقدراتهم.

وأكد المهندس الخيطان على ضرورة الالتزام والاستمرار بتقديم خدمات النقل العام وبأعلى درجات السلامة العامة.

وشدد وزير النقل على غرفة عمليات وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها بضرورة استقبال كافة الشكاوي والعمل على حل أي مشكلة يواجهها مشغلو قطاع نقل الركاب وضرورة التنسيق مع باقي الأجهزة الحكومية المعنية للمساعدة في حال اقتضت الحاجة لذلك.

ودعا المهندس الخيطان لأهمية التقيد التام بإجراءات السلامة العامة وضرورة التباعد الاجتماعي ومراعاه تعقيم وسائل النقل العام والتأكيد على المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات.