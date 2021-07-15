دعوة من أردنيين أميركيين لبايدن بزيادة دعم الأردن اقتصادياً وسياسياً

واشنطن – الغد – دعا مجموعة من أكاديميين وأطباء ومثقفين ورجال أعمال واقتصاديين، أردنيين أمريكيين، من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى زيادة دعم الأردن سياسيا واقتصاديا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من أجل ثبات الإستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والأمني في المنطقة.

ووجه الموقعون الأمريكيون من أصل أردني رسالة للرئيس الأمريكي بايدن بمناسبة الزيارة الملكية الوشيكة في 19 تموز الجاري، وذلك بهدف زيادة دعم الاردن إقتصادياً وسياسياً كون الاردن ومنذ أكثر من 70 عاماً أحد أهم أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حيث بلغ عدد الموقعون حوالي 100 من الأردنيين من مختلف الولايات المتحدة.

وقال الموقعون على الرسالة أنه ورغم كل ما يحدث في المنطقة إلى أن الأردن أثبت أنه بلد مرن في منطقة مضطربة وملتزم بمسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي. وأشاروا إبى أنه وعلى الرغم من محدودية موارد الأردن، إلا أنه استطاع التعامل مع جائحة كورونا COVID-19 والسيطرة عليها.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي شكلت مؤخرا، لتضم جميع مكونات المجتمع الأردني، وذلك تأكيدا على جديّة الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في المضي في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

وتدعو الرسالة الرئيس الأمريكي بايدن إلى حث حلفاء وأصدقاء أمريكا في المنطقه إلى التعاون مع الاردن إقتصاديا وسياسياً من اجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في المنطقة.

وأكد الموقعون أنه على مدار التاريخ، وفر الأردن الأمان والمأوى للاجئين الذين فروا من العنف والاضطهاد في المنطقة رغم الدعم الاقتصادي المحدود من المجتمع الدولي له، حيث يشكل اللاجئون اليوم حوالي 30٪ من سكان الأردن، وبفضل القيادة الحكيمة والشعب المعطاء قام الأردن باعطاء اللقاح للاجئين كأول دولة تعطي اللاجئين لقاح كورونا.

قال الموقعون على الرسالة أن الهدف هو جعل صوت العرب الأمركيين وخصوصاً الاردنيين فاعلاً ومسموعاً في الدفاع عن القضايا التي تهمهم.

أبرز الموقعين على الرسالة:

· الدكتور عمر لطوف أستاذ مساعد بقسم الجراحة جامعة إيموري

· منذر الحمود أستاذ القلب أستاذ الطب جامعة تافتس

· الدكتور علي زايد استشاري استاذ مساعد مايو كلينك

· الدكتور وائل الحسامي المدير الطبي في مستشفى ليهي في بوسطن، وأستاذ مساعد الصحة الدولية كلية الطب بجامعة تافتس

· الدكتور رامي عبد ربه طبيب زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في مايو كلينك

· د.محمود دويك نائب رئيس CLS أستاذ مساعد صحي جامعة تكساس الفرع الطبي

· الدكتور سيري حناينة جامعة فلوريدا

· الدكتور غيث الربضي أستاذ أستاذ بجامعة أولد دومينيون

· د.عامر الوريكات طبيب / طبيب عيون مدرس اكلينيكي في طب وجراحة العيون كلية الطب بجامعة تافتس

· بهاء الدين التميمي طبيب قلب تداخلي تكساس

· الدكتور فادي عيسى مساعد مدير التعليم زمالة طب الكوارث BIDMC – التابعة لجامعة هارفارد

· د. كرامي كوميرل طبيب أستاذ مساعد في طب الأعصاب بكلية الطب بجامعة هارفارد

· د.محمد عويدي العبادي مدرس سريري طبيب جامعة تافتس

· رأفت قحوش أستاذ جامعي بجامعة كاليفورنيا

· الدكتور عبد الله الرشدان دكتور استاذ مساعد كلية الطب بجامعة إلينوي بيوريا

· الدكتور نادر الصايغ عضو مجلس ولاية نيويورك.

· السيد فراس القبلان رجل أعمال

· الدكتور أحمد ملكاوي مدير شركة الأدوية الأمريكية Worldmeds

· الدكتور إبراهيم لبيب زميل طب الكوارث زميل باحث بكلية الطب بجامعة هارفارد

· الدكتورة ديما إزميجنا أخصائية أمراض الرئة للأطفال أستاذ مساعد لطب الأطفال بجامعة فلوريدا

· د.خالد الشربيني للعناية العصبية والصرع دكتوراه في الطب – أستاذ مشارك UTHSC

· الدكتور رعد الفاعوري زميل باحث ماجستير في العلوم الطبية مرشح كلية الطب بجامعة هارفارد

· د. زيد غالب الفايز باحث دكتوراه UTA

روان الهريش استاذ مشارك استاذ مشارك بمعهد MGH للمهن الصحية

· د. عدنان النسان أستاذ محاضر متفرغ UMASS Dartmouth

· الدكتورة ميرنا أوغيلات طبيبة الطب الباطني الطبيب المعالج بصحة روتشستر الإقليمية

· الآنسة دينا الراميني زميلة طبيبة جراحة القلب والصدر UTHealth

· الدكتورة رنا الرشيد طبيب أسنان عام محاضر بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس

· دكتور اشرف جميان امراض القلب التداخلية. نظام جامعة كانساس الصحي

· صهيب الفحماوي دكتور الطب الباطني جامعة ولاية شرق ولاية تينيسي

· أحمد الياسين رئيس مجلس ادارة وجل أعمال.

· الدكتور حمزة الصرايرة

· د.مهند الطوال طبيبة تملك عيادات خاصة

· الدكتورة تمادور شمايلح زميل جراحة الأطفال وطنية

· السيد هشام مبيضين رجل أعمال

· السيد وسيم الطراونة مهندس الاختبارات Sevatec جامعة فيلادلفيا

· د. مهند سليمان استاذ الهندسة المدنية والبيئية بجامعة ليهاي

· دينا الخطيب طبيب أسرة أستاذ مساعد بجامعة ويسترن أونتاريو

· د. عبد الرحمن الخلوف عالم أبحاث منظمات المجتمع المدني FGF الولايات المتحدة الأمريكية

· د. يزن خصاونة استاذ مشارك جامعة سيدة اللويزة

· د. عبد الرحمن خنفر طبيب مدرس إكلينيكي بمركز روجر ويليامز الطبي

· الدكتور منذر المومني أخصائي غدد صماء

· الدكتور وسام الربضي دكتوراه جامعة تكساس

· الدكتور محمد عبيدات

· السيد وائل الشقيرات

· السيدة ايمان عيسى مرشحة الدكتوراه ماريست

· د. لارا حدادين المدير الطبي DDS JU

· الدكتور رامي الريحاني العضو المنتدب – أكسنتشر

· السيد عمر نجار صاحب عمل بكالوريوس الجامعة الأميركية في بيروت

· الدكتور عيسى بطارسة أستاذ الهندسة الكهربائية مدير مركز فلوريدا لإلكترونيات الطاقة بجامعة سنترال فلوريدا

· دكتور علي السامرة طبيب قلب تداخلي / تدخلات قلب هيكلية أستاذ مساعد جامعة تافتس – مستشفى ومركز لحي الطبي

· السيدة تينا صويص مستشارة

· السيدة رولا خوري جامعة تكساس في أرلينغتون

· السيد جيفري الصايغ – رجل أعمال

· د. عبد الله كعدان طبيب استاذ مساعد بجامعة توليدو بالمركز الطبي

· د.هاشم الصايغ مستشار

· السيد ديفيد توبيولو الهيئة التشريعية لمقاطعة ويستتشستر

· الدكتور عابد حميد طبيب مستشفى INOVA

· الدكتورة جميلة شبيلات استشاري مساعد إكلينيكي أستاذ الطب بجامعة إنديانا بكلية الطب

· الدكتور رائد جبر زميل الأمراض المعدية في جامعة ميامي ميلر / جاكسون هيلث سيستم

· د. أحمد خليل طبيب زميل مدرس إكلينيكي بجامعة ولاية ميتشجن

· الدكتور وليد الحردان زميل جراحة أورام العظام جامعة ميامي / جاكسون هيلث سيستم

· الدكتور طارق نصار أمراض الكلى مدير برنامج زمالة أمراض الكلى UT Health San Antonio

· رائد قراجة طبيب مقيم رئيس جامعة ميسوري – كانساس سيتي

· الدكتور علي الروابدة طبيب الباطنة مستشفى ميموريال

· الدكتور بشار عبابنة طبيب قلب. .

· الدكتور عامر قادري زميل طب القلب. بومونت هيلث

· د. مازن القاضي أستاذ مساعد أمراض الرئة والرعاية الحرجة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل

· الدكتور مهند أبو عمر طبيب مساعد أستاذ جامعة ميسوري في كانساس سيتي

· الدكتور زيد التميمي طبيب زميل دكتور UT

· الدكتورة سندس الخطيب طبيبة باطنة. هنري فورد

· حسام بدر دكتوراه في الطب بكلية الطب الباطني بمركز مونماوث الطبي

· احمد الخصاونين استاذ مشارك استاذ مشارك يو اف جاكسونفيل

· الدكتور عبد الله الشولي المدير الإقليمي UPMC مركز هيلمان للسرطان

· الدكتور مروان العاني PGY2 FM طبيب مقيم في مستشفى سبارو

· دكتور معين مساعدة طبيب الجهاز الهضمي والكبد Kaiser Permanente NCAL

· الدكتور علي نايفة طبيب CUMC جامعة كريتون المركز الطبي

· إيمان البدوي طبيب ORMC

· يزيد صوالحة أستاذ مساعد أمراض الدم جامعة ولاية أوهايو

· الدكتور ليث الحياري أستاذ مساعد بكلية جامعة أوكلاهوما

· الدكتورة ديما الطاني الطبيب بومون هيلث بومونت هيلث

· الدكتور أنس طقاتق أخصائي أمراض القلب للأطفال الطيف الصحي HDVCH

· الدكتورة أسماء الدجاني طبيبة طب الأسرة. .

· الدكتور أسيد السقا طبيب باطنة جامعة تولين

· الدكتور ميرفت صالح طبيبة أورام وأمراض الدم. صحة السلام

· الدكتور لينا ياسين استشاري الغدد الصماء صحة المعمدانية

· د. سعدو البيطار طبيب مستشفي استاذ مساعد أوليف ميديك

· الدكتور زيد الشميساني طبيب مسك

· الدكتور طارق صوان أخصائي الأشعة التداخلية طبيب عام متنوع

· الدكتور عمران العلالي طبيب. مركز آن أرونديل الطبي

· الدكتور فادي ابو شاهين طبيب / امراض الدم والاورام. مستشفى هيوستن ميثوديست

· الدكتور نادر طشتوش رئيس قسم طب الرعاية الحرجة المدير الطبي مستشفى كارونديليت القديس جوزيف

· الدكتور اشرف الققا استشاري جراحة القلب والاوعية الدموية WTH WTHealthcate

· الدكتور ناجح العمري استشاري أول جراحة الأطفال والمسالك البولية. الخدمات الطبية الملكية

· الدكتور ديمه محادين طبيب مساعد استاذ جامعة وسط ميتشجن

· الدكتور رائد خيري الطبي BHMC Broward Health Medical Center

· الدكتور براء الزغول طبيب مساعد استاذ جامعة كنتاكي

· الدكتور يوسف أبو عودة زميل إكلينيكي في جراحة أورام العظام زميل إكلينيكي في مستشفى جاكسون

· الدكتور طارق سلامة طبيب أسنان طبيب