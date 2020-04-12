دعوة من “تنظيم الاتصالات” لأصحاب التكاسي الراغبين العمل بـ”الدليفري”

عمان- الغد– دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كافة العاملين على سيارات التكسي والراغبين بتقديم خدمة التوصيل (ديليفري) الحصول على الرخصة اللازمة من قبل الهيئة، كما توضح الهيئة أن الشركات التي تملك سيارات التكسي عليها استيفاء شروط الترخيص مثل كفالات مالية والتسجيل في وزارة الصناعة والتجارة كشركات من ضمن غاياتها التوصيل (ديليفري) وخدمة البريد، ومن ثم تزويد الهيئة بأسماء السائقين العاملين لديها. أما بالنسبة للأفراد ممن يعملون على سيارات التكسي بشكل فردي فيمكنهم الانضمام إلى أي شركة مرخصة لدى الهيئة لتقديم خدمات البريد والتوصيل (ديليفري) ومن ثم تزويد الهيئة بإسم السائق من قبل الشركة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن ترخيص خدمات التوصيل المنزلي محصور بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كأحد الخدمات البريدية، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للتكسي بتوصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل ما لم تكتمل شروط الترخيص لأي منهم، علماً بأن الهيئة ستقوم بالتأكد من قيام كل من يعمل على خدمة التوصيل بإتباع الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما سيتم تعقيم السيارات العاملة في التوصيل من قبل شركة متخصصة ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبإشراف الهيئة.